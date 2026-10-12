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Selma Blair, actriz de Legalmente Rubia, fue arrestada tras intentar abrir la puerta de un avión

La actriz estadounidense Selma Blair, conocida por Legalmente Rubia y Juegos Sexuales, fue arrestada el domingo 12 de octubre tras un incidente en el vuelo de Los Ángeles a Nueva York

  • Adelante, cómo se veía Selma Blair cuando actuó en Legalmente Rubia. Atrás, foto reciente de la actriz. Fotos: AFP.
    Adelante, cómo se veía Selma Blair cuando actuó en Legalmente Rubia. Atrás, foto reciente de la actriz. Fotos: AFP.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La estrella de Hollywood de 54 años está siendo investigada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por un incidente de seguridad ocurrido en un vuelo de Delta Air Lines de Los Ángeles a Nueva York.

Según la información conocida, la actriz habría mordido a una auxiliar de vuelo, causado laceraciones a otra y agredido a un policía y una enfermera durante su traslado al hospital. Blair enfrenta una citación por cargos de agresión. Su representante atribuye lo ocurrido a una emergencia médica.

El incidente ocurrió a bordo del vuelo 938 de Delta Air Lines con destino al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, en la noche del domingo 11 de octubre. Según la Autoridad Portuaria de Nueva York, la policía respondió a un reporte de una pasajera que agredía físicamente a otros a bordo.

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En comunicaciones de control de tráfico aéreo obtenidas por diferentes medios estadounidenses se escucha al piloto solicitando personal médico al aterrizar. Mencionó “sangrado nasal y algunas marcas de mordeduras” entre los heridos, y señaló que la pasajera podría haberse golpeado la cabeza contra el mamparo de la cabina, una pared estructural que soporta la fuerza de presurización de los aviones.

Fuentes policiales también habrían confirmado que Blair mordió a una auxiliar de vuelo y causó laceraciones a otra, y que fue necesario inmovilizarla con esposas de plástico. Dos auxiliares reportaron lesiones; una de ellas fue trasladada al hospital.

Lo ocurrido en el avión continuó al aterrizar. Durante el traslado en ambulancia al Hospital Jamaica, de la ciudad de Nueva York, Blair presuntamente pateó repetidamente a un agente de policía en la cabeza. Además, según fuentes policiales conocidas por CNN, una vez en el hospital, habría agredido también a una enfermera.

Blair fue puesta bajo custodia y al finalizar este lunes 12 de octubre se encontraba en el centro de procesamiento del Tribunal Penal de Queens. El FBI emitió una citación en su contra por un cargo de agresión dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de Estados Unidos. Deberá presentarse ante el tribunal de infracciones leves en Brooklyn, aunque aún no conoce la fecha fijada.

El representante de la actriz atribuyó el comportamiento a razones de salud. “Selma experimentó una emergencia médica que derivó en la conducta que se le atribuye. Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra estable”, dijo en un comunicado.

Blair, de 54 años, fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2018, una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso central y para la que no existe cura. En 2021 anunció que la enfermedad estaba en remisión y protagonizó un documental sobre su tratamiento. Su abogado se presentó en el hospital y se hizo cargo del animal de servicio con el que viajaba.

Este no es el primer altercado de Blair a bordo de un avión. En 2016 fue retirada en camilla de un vuelo de Cancún a Los Ángeles tras comportarse de forma disruptiva.

Luego explicó a Vanity Fair que había mezclado alcohol con medicamentos, “un gran error” que la llevó a “perder el conocimiento y decir y hacer cosas de las que me arrepiento profundamente”. En sus memorias de 2022 también reveló haber mordido a varias celebridades, entre ellas a Kate Moss, en situaciones en las que había estado bebiendo.

Delta Air Lines reiteró en un comunicado que la aerolínea “tiene tolerancia cero ante comportamientos indisciplinados o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y de la tripulación es siempre lo primero”.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué cargos enfrenta la actriz Selma Blair tras el incidente en el avión?
El FBI emitió una citación en su contra por cargos de agresión dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos, por los ataques reportados a la tripulación, al agente de policía y al personal médico.
¿Qué explicación entregó el equipo de Selma Blair sobre su comportamiento?
Su representante afirmó que la actriz sufrió una «emergencia médica» repentina durante el vuelo que detonó la conducta disruptiva, asegurando que recibió atención inmediata al aterrizar y que ya se encuentra estable.
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