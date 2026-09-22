Bicicrocista colombiano está en coma en Francia: su familia pide ayuda para viajar

El deportista colombiano Robinson Meza Montoya está hospitalizado en Francia. El bicicrocista criollo –practica BMX Free Style–, entrenaba en territorio europeo para representar al país cuando se chocó contra un par de compañeros mientras hacía un movimiento en la pista llena de rampas en la que se ejecuta su actividad.
Meza Montoya cayó mal. Se golpeó varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en las piernas, los brazos y la cabeza. El golpe fue tan fuerte que, a pesar de tener puesto el casco y otros elementos de protección, el atleta perdió el conocimiento.