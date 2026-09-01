La viuda de Rogeliio Salmona explica por qué su obra es intocable

La oficina de la Fundación Rogelio Salmona ocupa todo el piso 20 del edificio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, en el centro de Bogotá. Es el mismo espacio donde el maestro, fallecido en 2007, trabajó durante décadas y trazó los planos de varias de sus obras más emblemáticas.
Desde la ventana se ven las Torres del Parque con su famosa fachada de ladrillo expuesto, un conjunto residencial que él mismo diseñó frente a la plaza de toros a finales de la década de 1960 y que representa una de sus obras más emblemáticas. El color dialoga con la montaña detrás, el sol al atardecer e incluso su mesa blanca de dibujo, que hoy sigue en su lugar. Contra las paredes de madera se acumulan libros y fotografías de sus edificios. Todo en ese espacio habla del arquitecto colombiano más influyente y transformador del siglo XX.