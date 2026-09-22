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Yamid Amat se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado: parte médico de la Fundación Santa Fe

El periodista fue hospitalizado tras sufrir una descompensación.

  • Yamid Amat fue hospitalizado. FOTO: Colprensa
    Yamid Amat fue hospitalizado. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 12 minutos
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La Fundación Santa Fe publicó un nuevo parte médico sobre la salud del periodista Yamid Amat, quien fue hospitalizado este 21 de septiembre luego de sufrir una descompensación mientras se desplazaba desde Anapoima hacia Bogotá. Desde entonces, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo observación médica.

En el nuevo parte médico, informaron que el periodista ha requerido un manejo integral y multidisciplinario.

“El paciente se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado. Los comunicados relacionados con su estado de salud se emitirán de acuerdo con la evolución de su condición y previa autorización expresa de la familia”, se lee en el documento.

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