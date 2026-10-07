Samuel Martínez, el colombiano que Liverpool fichó y The Guardian puso entre los mejores talentos del mundo

El fútbol colombiano tiene una nueva promesa que empieza a llamar la atención de los grandes clubes de Europa. Samuel Martínez, mediocampista nacido en Tuluá, fue incluido por The Guardian entre los 60 futbolistas más talentosos nacidos en 2009 y se convirtió en el único colombiano de esta selección.
El joven volante, formado en las divisiones inferiores de Atlético Nacional, recientemente fue fichado por Liverpool, que se impuso en la puja por su contratación ante el interés de otros clubes europeos, entre ellos Borussia Dortmund. El acuerdo contempla un contrato inicial de cinco años y su incorporación al conjunto inglés está prevista para 2027.
Martínez, además, ha comenzado a ser comparado con una de las grandes figuras de la historia reciente del fútbol brasileño. Por sus características y su manera de jugar, recibió el apodo de “el Kaká colombiano”.