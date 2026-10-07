Samuel Martínez, el colombiano que Liverpool fichó y The Guardian puso entre los mejores talentos del mundo

Martínez, además, ha comenzado a ser comparado con una de las grandes figuras de la historia reciente del fútbol brasileño. Por sus características y su manera de jugar, recibió el apodo de “el Kaká colombiano”.

El joven volante, formado en las divisiones inferiores de Atlético Nacional, recientemente fue fichado por Liverpool, que se impuso en la puja por su contratación ante el interés de otros clubes europeos, entre ellos Borussia Dortmund. El acuerdo contempla un contrato inicial de cinco años y su incorporación al conjunto inglés está prevista para 2027.

El fútbol colombiano tiene una nueva promesa que empieza a llamar la atención de los grandes clubes de Europa. Samuel Martínez, mediocampista nacido en Tuluá, fue incluido por The Guardian entre los 60 futbolistas más talentosos nacidos en 2009 y se convirtió en el único colombiano de esta selección.

La comparación fue planteada por Juan Camilo Pérez, jefe de captación de Atlético Nacional, quien fue una de las personas que convenció al futbolista para llegar al club antioqueño cuando apenas tenía 12 años.

Pérez explicó a The Guardian que existen similitudes con el exjugador brasileño por “la forma en que avanza con explosividad, su inteligencia y disciplina de juego, y el peso perfecto que imprime a sus pases”. Además, lo calificó como el mejor futbolista del Campeonato Sudamericano Sub-17.

Figura en el Sudamericano Sub-17

Uno de los principales argumentos para que Martínez apareciera en el radar de los grandes clubes europeos fue su actuación con la Selección Colombia Sub-17.

El mediocampista tuvo un papel destacado en el Campeonato Sudamericano de la categoría, torneo en el que Colombia protagonizó una campaña sobresaliente. El equipo nacional derrotó 3-0 a Brasil en las semifinales y posteriormente goleó 4-0 a Argentina en la final.

Las actuaciones de Martínez en ese torneo terminaron de despertar el interés de Liverpool, que avanzó en las negociaciones hasta cerrar su contratación por una cifra cercana al millón de dólares.

El jugador todavía tendrá una etapa más antes de dar el salto definitivo al fútbol europeo. Atlético Nacional confirmó que permanecerá en Colombia hasta alcanzar la mayoría de edad, por lo que su llegada a Inglaterra está proyectada para 2027.

De Tuluá a Liverpool

La historia de Martínez comenzó en Tuluá, donde fue descubierto por Atlético Nacional cuando tenía apenas 12 años. Desde entonces, el club antioqueño se encargó de su formación en las divisiones inferiores.

Aunque nunca llegó a debutar con el equipo profesional verdolaga, su rendimiento en las categorías juveniles y, especialmente, con la Selección Colombia Sub-17, fue suficiente para despertar el interés internacional.

Liverpool terminó ganando la carrera por el jugador y acordó un vínculo inicial de cinco años. Borussia Dortmund también había mostrado interés, pero fue el conjunto inglés el que finalmente concretó su incorporación.

Atlético Nacional hizo oficial la operación mediante un comunicado: “Atlético Nacional oficializa el traspaso del juvenil Samuel Martínez al Liverpool de Inglaterra”.