Así intenta Santa Marta volver a la normalidad tras paro armado: “retomen sus actividades y confíen”

Santa Marta intenta volver a la normalidad en medio del paro armado del grupo criminal “Los Pachenca”, que inició a principios de la semana. Parece haber una tensa calma.
Las calles, que venían tan vacías como en la pandemia, están volviendo a tener personas; el comercio está volviendo gradualmente y la Fuerza Pública sigue haciendo presencia en puntos clave como el Mercado Público de la ciudad.
Así lo reportó la Gobernación del Magdalena. “Nos encontramos en el Mercado Público acompañando a cada uno de los comerciantes a abrir sus establecimientos”, dijo la gobernadora Margarita Guerra hacia las 5:30 de la mañana, en compañía de miembros de la Fuerza Pública que hacen presencia en el sector.
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El personal incluye tropas de la Segunda Brigada del Ejército, personal de la Policía Metropolitana y hombres del Gaula para prevenir la extorsión.
La mandataria pidió retomar las actividades. “Por segundo día consecutivo, toda la Gobernación despacha y encabeza el recorrido por el mercado público y los comercios aledaños, acompañando la reapertura y el restablecimiento de las actividades comerciales. Con la Fuerza Pública presente. Comerciantes y ciudadanía; retomen sus actividades con tranquilidad y seguridad”, dijo, y luego invitó a que la gente “confíe en las autoridades”.