Así intenta Santa Marta volver a la normalidad tras paro armado: “retomen sus actividades y confíen”

Santa Marta intenta volver a la normalidad en medio del paro armado del grupo criminal “Los Pachenca”, que inició a principios de la semana. Parece haber una tensa calma. Las calles, que venían tan vacías como en la pandemia, están volviendo a tener personas; el comercio está volviendo gradualmente y la Fuerza Pública sigue haciendo presencia en puntos clave como el Mercado Público de la ciudad. Así lo reportó la Gobernación del Magdalena. “Nos encontramos en el Mercado Público acompañando a cada uno de los comerciantes a abrir sus establecimientos”, dijo la gobernadora Margarita Guerra hacia las 5:30 de la mañana, en compañía de miembros de la Fuerza Pública que hacen presencia en el sector. Le puede interesar: Arde la Costa: Abelardo, con pistola al cinto, enfrenta crisis de seguridad en Santa Marta El personal incluye tropas de la Segunda Brigada del Ejército, personal de la Policía Metropolitana y hombres del Gaula para prevenir la extorsión. La mandataria pidió retomar las actividades. “Por segundo día consecutivo, toda la Gobernación despacha y encabeza el recorrido por el mercado público y los comercios aledaños, acompañando la reapertura y el restablecimiento de las actividades comerciales. Con la Fuerza Pública presente. Comerciantes y ciudadanía; retomen sus actividades con tranquilidad y seguridad”, dijo, y luego invitó a que la gente “confíe en las autoridades”.

Se une al coro del presidente Abelardo de la Espriella, que ha pedido a la ciudadanía retomar las actividades diciendo que la Fuerza Pública tiene la seguridad garantizada. También se conocieron unas imágenes de la tarde del miércoles, en el que los turistas de la playa de El Rodadero aplauden a soldados del Ejército que patrullan el sector.

Origen del paro armado por la baja de alias Cholo y respuesta oficial

El paro armado empezó después de que el Gobierno diera de baja a alias Cholo, segundo cabecilla de “Los Pachenca”, este domingo. Es el primer paro armado desde que Abelardo de la Espriella llegó al poder. Desde inicios de la semana hubo alteraciones al orden público. Se vieron escenas en las que encapuchados obligaron a los habitantes a cesar sus actividades y a cerrar el comercio. También quemaron vehículos y dispararon indiscriminadamente por las calles para aterrorizar a la población. La diferencia con los cuatro años anteriores del gobierno Petro es que esta vez el Gobierno sí reaccionó. El presidente De la Espriella ordenó militarizar la ciudad. “La instrucción a nuestra fuerza pública es contundente. Blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad”, dijo. Incluso, estuvo patrullando la ciudad en una de las noches de la semana, rodeado de escoltas, con chaleco antibalas y pistola en cinto. En contexto: Barrio a barrio: mapa de las zonas donde operan ‘Los Pachenca’, los paramilitares que azotan Santa Marta y Riohacha

Fecha de fin del paro y cifras de extorsión en la región

Justo este 23 de septiembre en la noche, “Los Pachenca” anunciaron el fin del paro armado en el Magdalena y La Guajira para las 7 de la mañana del viernes 25. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En un comunicado, los delincuentes le echaron la culpa a “las actuaciones de la Fuerza Pública y de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional” frente a la organización. Y es que Santa Marta y Riohacha llevan años bajo el dominio de ese grupo criminal, también denominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Sus líderes se paseaban como amos de la zona, extorsionando, secuestrando, matando e imponiendo sus propias reglas.

Solo durante el primer semestre de 2026 se reportaron 62 casos de extorsión y 400 de amenazas en Santa Marta, casi 50 % más que en el mismo periodo del año anterior. Le recomendamos leer: Con chaleco, su propia pistola, rodeado de escoltas y corriendo: así fue el atípico patrullaje de De la Espriella por Santa Marta

Bloque de preguntas frecuentes