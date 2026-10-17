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Investigan la muerte de un joven de 18 años en Medellín: habría sido empujado desde un edificio

La víctima fue identificada como Santiago Alexánder Arboleda Cano. El caso ocurrió en la noche del viernes 16 de octubre.

  • Algunas versiones indican que el apartamento estaría ubicado en el piso 14, pero ese dato no aparece confirmado en el reporte oficial. FOTOS Cortesía Denuncias Antioquia.
    Algunas versiones indican que el apartamento estaría ubicado en el piso 14, pero ese dato no aparece confirmado en el reporte oficial. FOTOS Cortesía Denuncias Antioquia.
El Colombiano
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hace 12 minutos
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Las autoridades investigan la muerte de Santiago Alexánder Arboleda Cano, un joven de 18 años que falleció -según un informe oficial de la Secretaría de Seguridad de Medellín- tras ser empujado al vacío desde una edificación del corregimiento de San Antonio de Prado.

De acuerdo con el reporte, el hecho se registró el viernes 16 de octubre y fue conocido por las autoridades a través de una llamada a la línea de emergencias 123.

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Hacia las 7:00 de la noche, unidades de la Seccional de Investigación Judicial (Sijin) de la Policía Nacional, en coordinación con el fiscal encargado del caso, realizaron la inspección técnica al cadáver.

El reporte señala que el joven presentaba lesiones ocasionadas, presuntamente, después de haber sido empujado al vacío.

Aunque las primeras versiones apuntan a que la víctima habría caído desde uno de los pisos de una torre residencial, las autoridades no han precisado la altura desde la que cayó ni han confirmado el número de piso.

Algunas versiones indican que el apartamento estaría ubicado en el piso 14, pero ese dato no aparece confirmado en el reporte oficial.

Entérese: Por unos talonarios creyeron que llevaba plata: así capturaron a dos presuntos fleteros en Medellín

Información extraoficial sobre el caso señala que la situación habría comenzado durante una discusión en el interior de un apartamento. En medio del presunto enfrentamiento, uno de los involucrados habría empujado al joven desde la edificación.

Como resultado del procedimiento, un hombre de 21 años fue capturado en relación con el caso.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién era el joven que murió en San Antonio de Prado, Medellín?
La víctima fue identificada como Santiago Alexander Arboleda Cano, un joven de 18 años que falleció tras, presuntamente, ser empujado al vacío desde una edificación en este corregimiento de Medellín.
¿Cuándo ocurrió la muerte de Santiago Alexander Arboleda Cano?
El caso ocurrió el viernes 16 de octubre. Según el informe oficial, las autoridades conocieron los hechos mediante una llamada a la línea de emergencias 123.
¿Desde qué piso habría caído Santiago Alexander Arboleda Cano?
Algunas versiones señalan que el apartamento estaría ubicado en el piso 14. No obstante, las autoridades no han confirmado oficialmente este dato ni han precisado desde qué altura cayó la víctima.
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