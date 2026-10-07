Megaoperativo en el centro de Medellín dejó 10 capturados y más de 200 armas blancas incautadas

Más de 200 armas blancas sacadas de las calles y una buena cantidad de drogas alucinógenas decomisada, así como la recuperación de elementos robados hacen parte de los resultados de un megaoperativo desarrollado por las autoridades en la noche de este lunes en el centro de Medellín.

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La operación comprometió la acción de un número superior a los 200 uniformados de las diferentes especialidades de la Policía, el Ejército, varias dependencias del Distrito y Migración Colombia; se desarrolló en sectores priorizados como Niquitao, la plazoleta Rojas Pinilla, Tejelo, Cundinamarca y la avenida De Greiff.

Durante el despliegue hubo acciones de control en las calles, registros a personas, solicitud de antecedentes y verificación dentro de establecimientos comerciales donde se expende licor y hospedajes.

De acuerdo con la Alcaldía, 10 personas fueron capturadas, ocho de ellas en flagrancia por delitos como fuga de presos, lesiones personales, receptación y hurto, en tanto que otras dos personas -un hombre de 26 años y otros de 41, respectivamente- tenían orden judicial por violencia intrafamiliar y acto sexual abusivo.