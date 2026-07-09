Sarcoma infantil: los síntomas que pueden confundirse con dolores de crecimiento

Los dolores en las piernas, las molestias después de practicar deporte o los llamados “dolores de crecimiento” son frecuentes durante la infancia. Sin embargo, cuando estas molestias persisten o aparecen acompañadas de otros síntomas, es importante no restarles importancia, ya que podrían ser la primera manifestación de un sarcoma infantil, un tipo de cáncer poco frecuente, pero altamente agresivo si no se detecta a tiempo. En el marco del Día Internacional del Sarcoma, el Hospital Infantil San Vicente Fundación hizo un llamado a padres, cuidadores y profesionales de la salud para reconocer las señales de alerta y evitar que la enfermedad sea diagnosticada en etapas avanzadas. Aunque no existe una forma comprobada de prevenir el desarrollo del sarcoma, sí es posible prevenir un diagnóstico tardío, que es uno de los principales factores que reduce las posibilidades de éxito del tratamiento.

Aunque los sarcomas infantiles son poco frecuentes, detectarlos a tiempo puede elevar las probabilidades de supervivencia a más del 80%, según especialistas del Hospital Infantil San Vicente Fundación. FOTO: Hospital San Vicente Fundación.

”Los sarcomas son tumores malignos del sistema musculoesquelético que pueden afectar los huesos o los tejidos blandos. Uno de los principales desafíos es que sus primeros síntomas suelen confundirse con golpes o dolores habituales de la infancia. Cuando logramos detectarlos en etapas tempranas, la supervivencia puede superar el 80%. En cambio, si el paciente consulta cuando la enfermedad ya hizo metástasis, especialmente hacia los pulmones, las posibilidades de supervivencia disminuyen de manera importante”, explicó el doctor Jorge Eduardo López Valencia, ortopedista oncólogo de San Vicente Fundación. Conozca: Por qué los adultos jóvenes tienen organismos cada vez más viejos y qué tiene que ver eso con el cáncer Precisamente, esa similitud con molestias comunes hace que muchas familias retrasen la consulta médica. Un golpe jugando fútbol, una caída o una molestia después de hacer ejercicio suelen atribuirse al crecimiento o a lesiones pasajeras, cuando en algunos casos pueden ocultar un tumor.

¿Cómo identificar el dolor de un tumor por sarcoma en niños y adolecentes?

Los especialistas recomiendan acudir al médico si un niño o adolescente presenta dolor persistente durante más de una semana, sin una causa evidente o que no mejora con reposo y las medidas habituales. También debe llamar la atención la aparición de una masa que aumenta rápidamente de tamaño, especialmente si supera los cinco centímetros, aunque no cause dolor. La rodilla es una de las zonas donde más frecuentemente aparecen estos tumores. “Cerca del 70% de los sarcomas óseos en niños y adolescentes se presentan alrededor de la rodilla. Como es una zona donde ocurren muchos golpes durante la práctica deportiva, es habitual que los síntomas se confundan con una lesión común. Si el dolor continúa después de varios días de reposo, el niño evita apoyar la pierna o aparece una masa de rápido crecimiento, es necesario realizar estudios como una radiografía o una ecografía y, si existe sospecha, remitir al especialista”, agregó López.

Los dolores de crecimiento y las lesiones deportivas pueden ocultar un sarcoma infantil. Por ello, los expertos aconsejan no ignorar molestias que persisten por más de una semana o masas de rápido crecimiento. FOTO: Hospital San Vicente Fundación.

Las cifras del Hospital Infantil San Vicente Fundación reflejan la importancia del diagnóstico oportuno. Entre 2023 y 2025 la institución atendió 270 pacientes con sarcoma, de los cuales 77 eran niños y adolescentes. Solo en lo corrido de 2025 se han tratado 133 casos, incluidos 42 menores de edad. Una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento debe realizarse en centros especializados que cuenten con equipos interdisciplinarios. En el Hospital Infantil San Vicente Fundación participan ortopedistas oncólogos, oncólogos pediátricos, cirujanos infantiles, radiólogos, especialistas en rehabilitación, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros profesionales. Lea aquí: Así es el Plan Decenal con que Colombia busca hacer frente al cáncer; ¿de qué trata? Además, el centro dispone de un Banco de Tejidos, que permite realizar cirugías de salvamento de extremidades mediante injertos óseos provenientes de donantes. Esta alternativa ha permitido que muchos pacientes puedan conservar el brazo o la pierna afectados, evitando amputaciones que años atrás eran la única opción terapéutica. Los especialistas insisten en que, aunque el sarcoma infantil es una enfermedad poco frecuente, no debe subestimarse un dolor persistente ni una masa que crece rápidamente. Consultar de manera oportuna puede hacer la diferencia entre detectar el cáncer en una etapa inicial, cuando las probabilidades de supervivencia superan el 80%, o enfrentarlo cuando ya se ha extendido a otros órganos.

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