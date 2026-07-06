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Por qué los adultos jóvenes tienen organismos cada vez más viejos y qué tiene que ver eso con el cáncer

Un grupo de investigadores de la Universidad de Washington publicó un estudio en Nature Medicine en el que aseguran que el envejecimiento biológico temprano estaría asociado a la aparición de cáncer en menores de 50 años.

  • Entre 1990 y 2019, los cánceres diagnosticados antes de los 50 años aumentaron un 24% a nivel mundiaL. FOTO: GETTY
    Entre 1990 y 2019, los cánceres diagnosticados antes de los 50 años aumentaron un 24% a nivel mundiaL. FOTO: GETTY
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 4 horas
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Una de las preocupaciones que actualmente tiene la oncología es el aumento del número de casos de cáncer en personas cada vez más jóvenes.

Para darle contexto a esta inquietud, podrían mencionarse varios datos. Entre 1990 y 2019, los cánceres diagnosticados antes de los 50 años aumentaron un 24% a nivel mundial.

Lea: El cáncer en cifras: ¿qué ha pasado en los últimos 30 años con la enfermedad?

En Australia, Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos, las personas nacidas en los noventa enfrentan un riesgo al menos cuatro veces mayor de cáncer colorrectal de aparición temprana en comparación con las nacidas en los sesenta.

Con el fin de comprender por qué se ha producido esta tendencia, un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad...

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