Así es el Plan Decenal con que Colombia busca hacer frente al cáncer; ¿de qué trata?

El Ministerio de Salud anunció esta semana que adoptó el Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026-2035, una política pública que orientará durante la próxima década las acciones del país para fortalecer la prevención, la detección temprana, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos de las personas con cáncer.
Con esta decisión, se busca que el cáncer sea una prioridad de salud pública y fortalecer la capacidad del sistema de salud para ofrecer una atención más oportuna y centrada en las necesidades de los pacientes. El plan articulará el trabajo del ministerio, las entidades territoriales, las entidades promotoras de salud (EPS), las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), el Instituto Nacional de Cancerología y otros actores del sector.
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Uno de los principales componentes de la estrategia es su enfoque territorial, que reconoce las diferencias existentes entre las regiones del país y plantea respuestas ajustadas a las condiciones y necesidades de cada departamento, distrito y municipio. Con esto se busca reducir las brechas en el acceso a los servicios oncológicos y mejorar la atención en el país.