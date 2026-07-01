Así es el Plan Decenal con que Colombia busca hacer frente al cáncer; ¿de qué trata?

El Ministerio de Salud anunció esta semana que adoptó el Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026-2035, una política pública que orientará durante la próxima década las acciones del país para fortalecer la prevención, la detección temprana, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos de las personas con cáncer. Con esta decisión, se busca que el cáncer sea una prioridad de salud pública y fortalecer la capacidad del sistema de salud para ofrecer una atención más oportuna y centrada en las necesidades de los pacientes. El plan articulará el trabajo del ministerio, las entidades territoriales, las entidades promotoras de salud (EPS), las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), el Instituto Nacional de Cancerología y otros actores del sector. Le puede interesar: Ratifican a vicepresidente de Fomag para empalme; ¿qué pasará con la salud de los docentes. Uno de los principales componentes de la estrategia es su enfoque territorial, que reconoce las diferencias existentes entre las regiones del país y plantea respuestas ajustadas a las condiciones y necesidades de cada departamento, distrito y municipio. Con esto se busca reducir las brechas en el acceso a los servicios oncológicos y mejorar la atención en el país.

Para ello, esa cartera acompañará a las autoridades locales mediante asistencia técnica y herramientas de planeación que permitan fortalecer sus capacidades institucionales e implementar acciones acordes con las realidades sociales, culturales y epidemiológicas de cada región. El Plan Decenal también propone una ruta de atención integral que cubre todas las etapas de la enfermedad. Entre sus principales líneas de acción se encuentran la prevención y el control de los factores de riesgo, la detección temprana, el diagnóstico oportuno, el tratamiento interdisciplinario, la rehabilitación, el seguimiento de los pacientes, la promoción de una mejor calidad de vida para los sobrevivientes y la prestación de cuidados paliativos cuando sean requeridos.

Según el Minsalud, la implementación del plan permitirá avanzar hacia una atención continua y coordinada que reduzca las barreras de acceso que actualmente enfrentan muchas personas para recibir servicios especializados a tiempo. La ejecución de la estrategia se desarrollará en tres etapas: la primera corresponde al alistamiento, previsto para el segundo semestre de 2026, durante el cual se fortalecerán las capacidades de departamentos, distritos y municipios para preparar la puesta en marcha del plan mediante acompañamiento técnico y procesos de planificación.