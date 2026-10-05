Montería-Panamá y Barranquilla-Nueva York: las 2 nuevas rutas de Satena

La aerolínea estatal Satena anunció dos nuevas rutas internacionales este fin de semana. Esto en medio de un proceso de incorporación de nuevos aviones que ha venido incorporando la empresa. En los últimos años, Satena avanzó en su plan de fortalecimiento operacional. En mayo de este año incorporó dos nuevas aeronaves DHC-6-300G Twin Otter, modelos especializados en operaciones regionales y reconocidos por su capacidad para operar en pistas cortas y territorios de difícil acceso. Consulte: Estas fueron las 10 aerolíneas que más pasajeros movieron en Latinoamérica en 2025 Pero eso no es todo; la aerolínea hoy tiene 24 aviones operativos. Su flota se duplicó en los últimos cuatro años. Y en los próximos meses recibirá tres nuevos Twin Otter, lo que le ha permitido atender nuevas rutas.

Montería - Ciudad de Panamá

Satena comenzará a operar desde el 26 de octubre la nueva ruta directa entre Montería y Ciudad de Panamá, una conexión que enlazará el aeropuerto Los Garzones con el aeropuerto internacional de Tocumen. La operación tendrá tres frecuencias semanales, los lunes, miércoles y viernes, y será realizada en aeronaves Embraer ERJ-145, con capacidad para 50 pasajeros. La ruta será actualmente el único trayecto internacional operado por Satena y busca ampliar las posibilidades de movilidad de Córdoba y la región Caribe hacia el exterior. La salida desde Montería está programada para las 9:55 a. m., con llegada a Panamá a las 10:59 a. m. El vuelo de regreso partirá a las 11:50 a. m. y llegará a la capital cordobesa a las 12:49 p. m., en horarios locales.

El valor de los tiquetes

La compañía habilitó desde el 3 de octubre una tarifa promocional de US$195 por trayecto para las compras realizadas a través de su página web. Este precio estará disponible para los primeros 50 cupos vendidos. En los puntos de venta presenciales, la tarifa promocional será de US$215 por trayecto. Entérese: Satena destinará US$80 millones en nueva flota: “la meta es tener 30 aviones operativos en los próximos meses” La promoción estará vigente hasta el 10 de octubre o hasta agotar el inventario disponible y permitirá viajar entre el 26 de octubre y el 30 de diciembre de 2026 en vuelos directos. El tiempo estimado del trayecto entre Montería y Ciudad de Panamá será de 49 minutos. En el regreso, el vuelo tendrá una duración aproximada de 44 minutos.

El Gobierno celebra

Abelardo De la Espriella, presidente de la República, destacó durante la inauguración de la ruta que la conexión puede ampliar las posibilidades económicas de Córdoba. “Una ruta internacional como esta cambia ostensiblemente las posibilidades de una ciudad, de un departamento y de toda su gente: llegan más visitantes, se facilita el comercio, aparecen nuevas y mejores posibilidades de inversión y nuestros empresarios pueden moverse con mayor facilidad”, afirmó. El mandatario señaló que la conexión entre Los Garzones y Tocumen permitirá a Córdoba enlazarse con Panamá y, desde allí, con otros destinos internacionales. Según De la Espriella, la nueva ruta también permitirá mostrar la oferta de turismo, producción y talento del departamento y facilitar el acceso a nuevos mercados.

Barranquilla - Nueva York

Durante el acto de apertura de la conexión Montería-Panamá, Mauricio Gómez, ministro de Comercio, informó que en los próximos días será inaugurada una ruta directa entre Barranquilla y Nueva York.

La operación tendrá tres frecuencias semanales en aeronaves Embraer ERJ-145, con capacidad para 50 pasajeros. FOTO SATENA

Esta operación se sumará a la expansión de las rutas internacionales que el Gobierno ha anunciado desde el inicio de su administración.

De esta manera, las nuevas conexiones anunciadas durante el fin de semana amplían las alternativas de transporte aéreo internacional desde dos ciudades de la región Caribe. La compañía cerró el primer semestre con cerca de 750.000 pasajeros movilizados y espera alcanzar 1,8 millones durante todo 2026. Actualmente opera 174 rutas en 28 de los 32 departamentos del país, pero su objetivo es llegar a 220.

¿Cuál es el próximo reto de Satena?

Durante el lanzamiento, De la Espriella planteó a Satena un nuevo objetivo: establecer una conexión directa entre Montería y Miami, Estados Unidos. “Lo que sigue, señor presidente de Satena, es la ruta de Montería directa con Miami. A trabajar en eso las 24 horas, desde ya”, señaló el mandatario. El objetivo, agregó, es conectar directamente a Córdoba con Estados Unidos mediante una nueva ruta aérea. Le puede gustar: Identifican al copiloto de Flydubai que atacó al piloto con un hacha y provocó una emergencia en pleno vuelo Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas:

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