Montería-Panamá y Barranquilla-Nueva York: las 2 nuevas rutas de Satena

La aerolínea estatal Satena anunció dos nuevas rutas internacionales este fin de semana. Esto en medio de un proceso de incorporación de nuevos aviones que ha venido incorporando la empresa.
En los últimos años, Satena avanzó en su plan de fortalecimiento operacional. En mayo de este año incorporó dos nuevas aeronaves DHC-6-300G Twin Otter, modelos especializados en operaciones regionales y reconocidos por su capacidad para operar en pistas cortas y territorios de difícil acceso.
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Pero eso no es todo; la aerolínea hoy tiene 24 aviones operativos. Su flota se duplicó en los últimos cuatro años. Y en los próximos meses recibirá tres nuevos Twin Otter, lo que le ha permitido atender nuevas rutas.