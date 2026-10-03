Identifican al copiloto de Flydubai que atacó al piloto con un hacha y provocó una emergencia en pleno vuelo

Los investigadores de Emiratos Árabes Unidos afirmaron el sábado que el copiloto de un vuelo de Flydubai con destino a Israel planeaba un “acto terrorista” y atacó al comandante con el hacha de emergencia de la cabina, pero no precisaron su motivación.
El pasado miércoles un vuelo de la compañía Flydubai, que cubría la ruta Dubái–Tel Aviv con 174 pasajeros, sufrió un altercado en la cabina de pilotos en el que el copiloto agredió al capitán. El avión tuvo que aterrizar de emergencia en Tabuk (Arabia Saudita).
“El copiloto intentó cometer un acto terrorista” y “atacó al comandante en la cabina con el hacha de emergencia e intentó hacerse con el control del avión”, declaró el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, según la agencia oficial de noticias WAM.