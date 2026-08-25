La Premier League no para de moverse en el mercado; conozca los nuevos fichajes del fútbol inglés

El Tottenham fichó este martes al volante brasileño Savinho, procedente del Manchester City, por un monto estimado en 75 millones de libras (102 millones de dólares), lo que eleva el gasto de los Spurs en el actual mercato a cerca de 400 millones de dólares. El jugador de 22 años no logró consolidarse como titular durante sus dos temporadas como “Citizen”. Pero el Tottenham confía en que pueda aportar velocidad y creatividad a su ataque, después de haberse salvado por poco del descenso de la Premier League la temporada pasada.

“Ha llevado su tiempo, pero estoy muy feliz de estar aquí”, afirmó Savinho en un comunicado del Tottenham. “Es una oportunidad maravillosa en un club brillante, con uno de los mejores entrenadores del mundo”, agregó sobre su valedor, Roberto De Zerbi. El impacto de Roberto De Zerbi al final de la temporada pasada ayudó al Tottenham a evitar caer a la segunda categoría del fútbol inglés por primera vez en 49 años. Pero el club londinense inició la presente temporada de la Premier League con una derrota 3-0 ante el Brentford. Savinho se suma a las costosas incorporaciones de Mateus Fernandes, Sandro Tonali y Jan Paul van Hecke, mientras que Marcos Senesi, Andy Robertson y Martin Dubravka también han llegado libres. “Savinho es un jugador que aporta energía, imaginación y calidad en las bandas. Tiene el valor de encarar a los defensores y la capacidad de cambiar un partido con su creatividad”, dijo De Zerbi. También es probable que haya más operaciones entre ambos clubes, ya que el delantero egipcio Omar Marmoush también está cerca de dejar Mánchester rumbo al norte de Londres antes de que cierre el mercado la próxima semana. Savinho llegó procedente del Troyes, uno de los clubes controlados por los dueños del City. Se dio a conocer durante una fulgurante cesión en otro club del City Football Group, el Girona español, pero hasta ahora no ha logrado reproducir ese nivel de rendimiento en Inglaterra. En el City firmó siete goles y repartió 16 asistencias en 84 partidos.

Carlos Baleba llega al Manchester United

El futbolista marfileño de 22 años de edad, Carlos Baleba, arribó a Old Trafford como nuevo jugador del Manchester United. Los “Red Devils” pagaron aproximadamente 75 millones de euros al Brighton and Hove Albion por el mediocampista, quien llega para jugar en el puesto de pívote que dejó libre Casemiro con su ida al fútbol de Estados Unidos.

A Baleba lo caracteriza su fortaleza física, algo que es común ver en jugadores del Brighton, en el pasado era Moisés Caicedo quien se volvió sensación con “Las Gaviotas”. En el United depositan toda su confianza en el africano, esto debido a la urgencia por reforzar esa posición con un jugador de gran nivel. La primera opción era Aurélien Tchouaméni, pero al ser imposible sacar al francés del Real Madrid, optaron por el ex Brighton. “Es una sensación increíble unirme al club de mis sueños. Jugar en Old Trafford siempre es especial, pero la oportunidad de hacerlo como jugador del Manchester United será un verdadero honor”, afirmó Baleba en su presentación como jugador del equipo rojo de Manchester. El United inició la temporada con el pie izquierdo al caer contra el Hull City 0-2 de visitante por la primera fecha de la Premier League 2026/27. Ahora, los de Michael Carrick buscarán retomar el buen rumbo tanto en liga como en Champions League.

Nico González al Newcastle por la llegada de Bouaddi

Ante la inminente incorporación de Ayyoub Bouaddi al Manchester City, tendría como consecuencia la salida de Nico González, jugador español del City que llegaría al Newcastle por unos 55 millones de euros. El acuerdo para que el ibérico llegue a las “Urracas” ya está hecho; sin embargo, Newcastle aún no lo hace oficial. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Lea también: Increíble cambio de Erling Haaland, parece otra persona; estas son las reacciones a su nuevo look