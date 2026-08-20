person
Mi Perfil
graphic_eq
Pódcast
play_arrow
Videos
photo_camera
Reportajes gráficos
account_circle
Suscríbete
Cintillo de indicadores económicos Colombia
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
viernes
7 y 9
7 y 9
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
jueves
3 y 6
3 y 6
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
miercoles
0 y 2
0 y 2
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
martes
1 y 4
1 y 4
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
domingo
no
no
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
sabado
no
no
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
lunes
5 y 8
5 y 8
person
Mi perfil
search
account_circle
Mi Cuenta
description
Periódico impreso
graphic_eq
Pódcast
play_arrow
Videos
photo_camera
Reportajes gráficos
settings
Preferencias
search
cancel
menu
close
diamond
SUSCRÍBETE
BENEFICIOS SUSCRIPTORES
person
INICIO DE SESIÓN
Secciones
Medellín
Antioquia
Colombia
Mundo
Economía
Deportes
Opinión
Cultura
Tendencias
Tecnología
Entretenimiento
Empleos
Foros El Colombiano
Exclusivo suscriptores
Explorar
Especiales
Crucigrama
Horoscopo
Videos
Reportajes gráficos
Blogs
Podcast
Clasificados
Generación
Periódico Impreso
Mesa Central
Marcas aliadas
Regístrate a nuestro newsletter
Nuestro Grupo
Qhubo
Propiedades
Club intelecto
call
Contacto
live_help
PQR
person
Mi perfil
Suscríbete
2026-08-20 12:14:57
Se escondía como pizzero en Medellín: cae mexicano buscado por el crimen de su esposa
hace 30 minutos
bookmark
Guardar
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp
Nuestros portales
Las más leídas
Tutela por presunto acoso sexual de Hollman Morris quedará en manos de un magistrado en la Corte cercano a Petro
hace 1 hora
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Asesinan a mujer dentro de su casa en San Cristóbal, Medellín, y señalan a su pareja, quien había salido de la cárcel
hace 1 hora
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Exsecretario general de la Fundación San José aceptó participación en entrega de títulos falsos a Juliana Guerrero
hace 1 hora
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Importaciones crecen 27% en junio y dólar barato impulsa las compras externas en Colombia
hace 1 hora
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Nacional probó a dos de sus refuerzos y dejaron buenas sensaciones: así debutaron Ian Poveda y Andrés Reyes
hace 57 minutos
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Más recientes
Te recomendamos
La UdeA y la Universidad Nacional, entre las 1.000 mejores universidades del mundo, según el Ranking de Shanghái
hace 2 horas
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
¿Llorar o reír? Los emojis que más usa podrían revelar su edad: este es el top de los más utilizados en el mundo, según Google
hace 4 horas
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Así desviaron la investigación del magnicidio de Luis Carlos Galán y ocultaron a los verdaderos responsables
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
‘Farmear aura’: qué significa, de dónde viene y por qué se volvió tendencia; ¡ya hay batalla programada en Envigado!
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Temas recomendados
Para seguir leyendo
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
Regístrate al
newsletter