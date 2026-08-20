Asesinan a mujer dentro de su casa en San Cristóbal, Medellín, y señalan a su pareja, quien había salido de la cárcel

Un encuentro, en medio de los acuerdos de separación, habría llevado a la muerte a una mujer de 54 años en el corregimiento San Cristóbal, de Medellín. A esta persona la encontraron muerta dentro de su vivienda, con varias heridas de arma blanca, tendida en el suelo. Las primeras versiones dan cuenta de que el victimario sería un hombre que había salido de prisión.
El hallazgo del cuerpo de la mujer ocurrió sobre las 11:57 de la noche del pasado miércoles en la vereda Travesías, de este corregimiento del occidente de Medellín, luego de que la hija de la fallecida llegara a la propiedad, buscándola porque no se había reportado en todo el día.