La Selección ya está completa en Estados Unidos y ya se sabe quién será el nuevo capitán

¿El motivo? Durán tuvo problemas con los papeles para ingresar a territorio norteamericano. Según expresó el entrenador argentino Néstor Lorenzo en diálogo con Caracol Televisión, el futbolista se demoró con en el trámite de su Visa para ingresar a Estados Unidos. Por eso, es muy posible que no sea tenido en cuenta para el duelo contra los mexicanos.

Sin embargo, se espera que Durán sí logre sumar minutos para los partidos contra Paraguay (viernes 2 de octubre) y frente al seleccionado de Perú, que se disputará el martes 6 de octubre en el estadio del Internacional de Miami, en Florida.

¿Quién será el capitán de la Selección Colombia?

Una de las dudas más grandes que hay en el entorno de la Selección Colombia es quién va a reemplazar a James Rodríguez. No solo como el volante creador del equipo nacional, ni como portador del número diez del cuadro Tricolor; sino como el capitán del equipo criollo.

Rodríguez había sido, desde que Falcao García dejó de ser habitual en las convocatorias de la Selección, quien portaba la cinta de capitán. Durante el proceso anterior de clasificatorias al Mundial, cuando no estuvo en cancha, el líder del equipo fue Luis Díaz o Juan Guillermo Cuadrado.

No obstante, ninguno de ellos está en la lista de elegidos para los amistosos de finales de septiembre y principios de octubre en Estados Unidos. Por eso, en la atención a medios del martes, le consultaron al técnico de Colombia quién era el más opcionado para portar la cinta. Él respondió que Dávinson Sánchez, quien siempre ha tenido don de liderazgo y, además, fue portador del brazalete en algunos juegos del Mundial de Norteamérica.