En vivo | Colombia empató (1-1) contra Italia y jugará 30 minutos más por el tercer lugar en el Mundial Femenino Sub-20

Colombia pasó la página de la eliminación contra Corea del Norte en la semifinal de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA y ahora se concentra en conseguir un histórico tercer lugar, el cual se le escapó en la edición de 2010 al caer frente a Ghana. El rival para este compromiso es Italia, selección que también se quedó ad portas de la final cuando lo eliminó España 2-0 el pasado 23 de septiembre.

Para este compromiso, el compromiso es con el orgullo de un país y la historia del fútbol femenino. Tanto Colombia como Italia tienen una oportunidad de colgarse la prezea de bronce, algo inédito en ambas federaciones. Las de Carlos Paniagua llegan como favoritas por su trayectoria en anteriores ediciones de la competición, además de contar con la base que jugó la final del Mundial sub-17 en India tan solo dos años atrás.

El paso de Colombia por el torneo no es para nada malo. Inició con un triunfo contra Costa Rica por 3-1, juego donde demostró capacidad de reacción al superar el primer gol en contra. Luego fue superior contra Portugal, haciendo figura a la guardavallas lusa pero sin poder romper el cero en un 0-0 final entre ambas escuadras, posteriormente cayó 0-3 contra Corea del Norte y se clasificó como tercera. En octavos de final eliminó con un gol agónico a las locales polacas para enfrentar en cuartos a Nigeria, selección que también se venció con un tanto in extremis. Ya en semifinales las coreanas aplicaron la misma dósis y despacharon a la tricolor por 3-0. Ahora, a buscar el tercer lugar.