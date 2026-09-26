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En vivo | Colombia empató (1-1) contra Italia y jugará 30 minutos más por el tercer lugar en el Mundial Femenino Sub-20

La selección Colombia femenina sub-20 buscará ser tercera en el Mundial de la categoría por primera vez.

  • Colombia enfrenta a Italia por el tercer lugar de la Copa Mundial Femenina Sub-20. FOTO: X FCFSeleccionCol
    Colombia enfrenta a Italia por el tercer lugar de la Copa Mundial Femenina Sub-20. FOTO: X FCFSeleccionCol
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Colombia pasó la página de la eliminación contra Corea del Norte en la semifinal de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA y ahora se concentra en conseguir un histórico tercer lugar, el cual se le escapó en la edición de 2010 al caer frente a Ghana. El rival para este compromiso es Italia, selección que también se quedó ad portas de la final cuando lo eliminó España 2-0 el pasado 23 de septiembre.

Para este compromiso, el compromiso es con el orgullo de un país y la historia del fútbol femenino. Tanto Colombia como Italia tienen una oportunidad de colgarse la prezea de bronce, algo inédito en ambas federaciones. Las de Carlos Paniagua llegan como favoritas por su trayectoria en anteriores ediciones de la competición, además de contar con la base que jugó la final del Mundial sub-17 en India tan solo dos años atrás.

El paso de Colombia por el torneo no es para nada malo. Inició con un triunfo contra Costa Rica por 3-1, juego donde demostró capacidad de reacción al superar el primer gol en contra. Luego fue superior contra Portugal, haciendo figura a la guardavallas lusa pero sin poder romper el cero en un 0-0 final entre ambas escuadras, posteriormente cayó 0-3 contra Corea del Norte y se clasificó como tercera. En octavos de final eliminó con un gol agónico a las locales polacas para enfrentar en cuartos a Nigeria, selección que también se venció con un tanto in extremis. Ya en semifinales las coreanas aplicaron la misma dósis y despacharon a la tricolor por 3-0. Ahora, a buscar el tercer lugar.

Partido táctico y parejo a más no poder

El técnico antioqueño eligió el siguiente onceno titular para buscar el tercer lugar en la Copa del Mundo: Luisa Agudelo (arquera); Maria Torres, Fernanda Viáfara, Mercedes Martínez, Lina Arboleda (defensas); Juana Obregón, Isabel Weiner, Isabella Díaz, Mariana Mosquera (volantes); Mariana Silva y Valerin Loboa (delanteras).

Colombia activó con Mariana Silva e Isabel Weiner con remates desde afuera en la primera media hora, sin embargo, no hicieron daño alguno a la portera italiana Elena Belli. Pasados los 20 minutos, Colombia no tuvo más la posesión de la pelota, se replegó y empezó a jugar directo con Valerín Loboa y una que otra escapada de Mariana Mosquera.

Ante este panorama, las “Azzurras” buscaron a través del juego aéreo las oportunidades que por el piso no encontraron y al minuto 43’, Giada Pellegrino empalmó la pelota en el borde del área al cazar un rebote. Colombia descuidó la famosa “zona 14” y las europeas aprovecharon. Isabella Díaz tuvo la oportunidad de empatar antes de finalizar el primer tiempo con un cabezazo, pero se fue desviado. Al descanso, ganan 1-0 las “Tanas”.

Al 62’, Sintia Cabezas, que ingresó para el segundo tiempo, rompió la red de Belli y marcó el empate para Colombia. El ingreso de Cabezas le cambió la cara a Colombia, que con su apertura por la banda derecha encontró el espacio que necesitaba en el frente de ataque para romper el bloque bajo de las italianas.

Más tarde, Isabel Weiner también dejó el terreno para darle paso a Brenda Cardona, quien con Juan Obregón en la mitad le dio un mejor ritmo al partido; no obstante, al minuto 77 le tocó exigirse a Luisa Agudelo para salvar a la tricolor ante un remate de Emma Lombardi que se clavaba en el ángulo.

Colombia no pudo ganar a través de las pelotas paradas; sin embargo, no alcanzó en los noventa minutos y el partido se fue al tiempo extra.

En desarrollo...

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