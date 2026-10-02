Néstor Lorenzo, autocrítico antes de Paraguay: “El equipo no está armado”

El técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, reivindicó el proceso de renovación de la selección cafetera y aseguró que el equipo atraviesa una etapa de “construcción” y “formación”, en la antesala del amistoso que disputará ante Paraguay en Estados Unidos.

Los cafeteros afrontarán este viernes en Harrison (Nueva Jersey) su segundo compromiso de la nueva etapa posterior al Mundial de 2026, después de igualar 1-1 con México el pasado sábado en el primero de los tres amistosos programados para esta fecha FIFA.

Lorenzo llega con el reto de hallar a nuevos talentos que llenen el vacío que dejaron James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes anunciaron su retiro de la selección tras el Mundial de Norteamérica.

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“Ahora estamos en una etapa de construcción, tenemos que decir la verdad, no está el equipo armado”, dijo Lorenzo en su charla con periodistas al ser preguntado por la situación del equipo.

Para esta ventana internacional, el entrenador argentino convocó a varios futbolistas jóvenes y con escasa experiencia en la selección absoluta, entre ellos Juan Manuel Rengifo, Yáser Asprilla y Matías Orozco, en línea con el proceso de renovación.

Lorenzo también optó por dar descanso a referentes habituales del equipo como Luis Díaz (Bayern Múnich), Jéfferson Lerma (Crystal Palace) y el guardameta Camilo Vargas (Atlas), una decisión orientada a administrar las cargas físicas y abrir espacio a nuevas alternativas de cara al próximo ciclo mundialista.

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“Estoy tranquilo porque es un equipo que ahora está en formación, con algunos recambios (...) Eso va a llevar un tiempo, pero es totalmente natural que así suceda”, agregó el seleccionador.

Sobre la Albirroja, una de las sorpresas del Mundial al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final, Lorenzo destacó que es un “equipo ordenado, que sabe lo que quiere y que explota bien”.

Paraguay, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, llega a este compromiso después de ganarle 2-0 a Bolivia el pasado domingo en Washington, con un doblete de Miguel Almirón.

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