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En video: ¡Emocionante! Laura Pausini cantó Antología con Shakira en Madrid

La cantante italiana fue la primera invitada musical para compartir con ella en el escenario de su residencia europea.

  • Laura Pausini y Shakira en vivo en Madrid. FOTO: cortesía Nicolás Gerardin
    Laura Pausini y Shakira en vivo en Madrid. FOTO: cortesía Nicolás Gerardin
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 2 horas
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La noche del domingo 20 de septiembre será inolvidable para Laura Pausini, para Shakira y las miles de almas que se encontraban disfrutando de la tercera fecha de la colombiana en su residencia europea, en el Estadio Shakira en Madrid.

“Es un lujo tener esta noche a esta gran artista, la bellísima... ¡Laura Pausini!”, dijo Shakira al presentar a su invitada, quien le respondió: “Me ha gustado muchísimo tu sabiduría, tu inteligencia, tu arte, obviamente, y también tu perseverancia. Eres una mujerona y yo te admiro mucho”. La complicidad entre ambas quedó reflejada en una emotiva interpretación que el público madrileño recibió con una gran ovación.

La cantante colombiana invitó a Laura a cantar con ella su inolvidable éxito Antología. “La hemos ensayado solo una vez, eh”, dijo Shakira al iniciar los compases de la canción, y Laura Pausini respondió: “Eso hacen las mujeronas”.

El talento de Laura Pausini se hizo evidente desde la primera frase.

La cantante italiana se mostró muy agradecida de ser la primera invitada de Shakira y escribió: “Ayer ha sido algo espectacular. Estoy muy emocionada y muy feliz de haber tenido la suerte de compartir, no solo esta noche, sino también 30 años juntas por el mundo, con muchos ideales, valores e ideas en común”.

El video que compartieron las artistas de esta interpretación conjunta muestra la impresionante cantidad de gente que está asistiendo a los conciertos de la colombiana en Madrid, que ya cerró su primer fin de semana con lleno total.

Ambas artistas compartieron palabras de cariño: “Shakira, te admiro muchísimo por tu manera de ser, por no haberte rendido nunca y por transmitir siempre un mensaje de fuerza y esperanza a todos. Eres una gran artista. Te adoro muchísimo. Gracias por esta noche”, dijo Laura y la colombiana le respondió: “Laura, gracias por tus lindas palabras y por ese regalo que nos has dado a nosotros tus admiradores de siempre!! Gracias por tu sencillez, calidez y por toda la dulzura y el amor que transmites!! Te amamos!”.

Al final, ambas, agarradas de las manos, terminaron la canción con el aplauso efusivo del público. Laura Pausini le gritó a la colombiana: “Diosa amiga” y Shakira la abrazó emocionada.

“No sé si vieron las pantallas, pero ella tenía los ojos con lágrimas. Shakira, después de 30 años, por eso eres así y tengo que decirte algo. El disco se llama Las mujeres ya no lloran, pero esta noche hay una mujer que va a llorar de felicidad y esa soy yo”.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos conciertos lleva Shakira de su residencia en Madrid?
Lleva tres. El del viernes 18, sábado 19 y domingo 20. Los próximos conciertos serán el 25, 26 y 27 de septiembre.
¿Se sabe qué otros artistas invitará Shakira a esta residencia?
No, de hecho no se conocía que Laura Pausini iba a participar. Por ahora todo es sorpresa para sus fanáticos.
¿Qué cantó Laura Pausini con Shakira?
Ambas cantaron “Antología”, uno de los grandes éxitos de la colombiana.
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