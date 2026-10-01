Tribunal revisará suspensión de aspersión con glufosinato en Putumayo tras impugnaciones que buscan revertirla

La suspensión del piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo tendrá una segunda revisión judicial. El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa concedió las impugnaciones presentadas contra la sentencia que frenó la ejecución material del programa y ordenó enviar el expediente al Tribunal Administrativo del Putumayo.

La decisión está relacionada con la Sentencia No. 003 del 22 de septiembre de 2026, mediante la cual el juzgado había suspendido el piloto autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Ahora será el Tribunal el encargado de estudiar los argumentos de quienes buscan modificar esa determinación.

Entérese: Estas son las condiciones de MinJusticia para arrancar piloto de fumigación: “Si no se comprueba con precisión, no hay”

De acuerdo con Blu Radio, entre los recursos concedidos están los presentados por el Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, además de una impugnación de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación, una de las organizaciones vinculadas al proceso.

El Ministerio de Justicia sostiene en su recurso que no existe una amenaza cierta e inminente que justifique la suspensión, debido a que el piloto todavía está sujeto al cumplimiento de requisitos previos antes de su ejecución.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por su parte, cuestiona la procedencia de las acciones de tutela que dieron origen a la decisión. Su argumento es que las resoluciones mediante las cuales se autorizó el programa podían ser controvertidas a través de otros mecanismos judiciales.

Conozca: Otro freno: juzgado mantiene suspendida la fumigación aérea de cultivos de coca

La Agencia también señala que, hasta el momento de la decisión, no se habían realizado sobrevuelos ni operaciones de aspersión, un elemento que considera relevante para controvertir la existencia de una afectación que justificara la medida adoptada por el juzgado.