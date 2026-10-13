Apareció una tayra en Belmira: ¿por qué es importante este mamífero para los bosques de Antioquia?

Una cámara trampa permitió registrar la presencia de una tayra en una zona rural de Belmira, en el Norte de Antioquia. El animal fue captado en el sector Alto del Indio, un corredor natural ubicado entre este municipio y Liborina, donde guías locales instalaron el equipo para observar la fauna silvestre. El avistamiento despertó interés por las características de esta especie y su papel en los ecosistemas. Sin embargo, la tayra no es un animal extraño para el territorio antioqueño. Lea más: Con balines y perdigones atacan a águilas y otras aves en vía de extinción en Antioquia De acuerdo con Corantioquia, se trata de un mamífero de amplia distribución que también ha sido registrado mediante cámaras trampa en municipios como Briceño, Ituango y Gómez Plata. La autoridad ambiental señala, además, que su presencia en Belmira es habitual y que incluso puede encontrarse en sectores del Valle de Aburrá.

¿Qué es una tayra y de qué se alimenta?

La tayra, cuyo nombre científico es Eira barbara, es un mamífero de la familia de los mustélidos, a la que también pertenecen las nutrias y las comadrejas. Tiene un cuerpo alargado, pelaje generalmente oscuro, cabeza más clara y una cola larga. Es una especie que se desplaza tanto por el suelo como entre los árboles. Su dieta es omnívora. Puede consumir frutos, insectos, reptiles y pequeños vertebrados, entre otros alimentos, de acuerdo con la disponibilidad que encuentra en su entorno. Esta variedad alimenticia le permite desenvolverse en diferentes ambientes, incluidos bosques, áreas intervenidas y paisajes cercanos a las actividades humanas.

Esa característica también ayuda a comprender su importancia ecológica. Cuando consume frutos y se desplaza por diferentes sectores, puede contribuir a la dispersión de semillas y, con ello, a los procesos naturales de regeneración de la vegetación. Al alimentarse de pequeños animales, además, participa en las relaciones de depredación que mantienen conectadas las distintas especies dentro de un ecosistema.

¿La tayra representa un peligro para los animales de las fincas?

La presencia de fauna silvestre cerca de las viviendas y las actividades agropecuarias puede generar inquietudes entre los habitantes, especialmente por posibles afectaciones a los animales domésticos. Sobre este punto, Corantioquia explica que la tayra puede llegar a atacar aves de corral cuando estas permanecen sueltas y sin protección. No obstante, desde la entidad señalan que no han atendido reportes de interacciones negativas con esta especie. La recomendación para las personas que crían gallinas u otras aves es mantenerlas en espacios debidamente cerrados y protegidos, de manera que se reduzca la posibilidad de encuentros con animales silvestres. La autoridad ambiental también precisa que la tayra no representa un problema para bovinos, caprinos, ovinos ni equinos. Por eso, su presencia no debe interpretarse como una amenaza para las actividades pecuarias. Entérese: Encuentran rastros de los primeros pobladores de América en caverna de Río Claro en Antioquia El registro del Alto del Indio vuelve la mirada hacia los corredores por los que se moviliza la fauna en las zonas rurales de Antioquia. Estos espacios permiten que los animales encuentren alimento, refugio y lugares adecuados para desarrollar sus ciclos naturales. Las cámaras trampa son herramientas útiles para estudiar esa presencia sin depender exclusivamente de encuentros directos con los animales. Las imágenes y los videos obtenidos pueden ayudar a identificar especies, documentar su paso por determinados lugares y ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad local. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: