Pese a terrorismo en Amalfi y Cali no cambia política de “paz total”

Dos horas después de la explosión de un camión bomba junto a la escuela Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aeroespacial, en Cali, la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y los Batallones de Inteligencia Militar (Baimi) empezaron a enviar radiogramas clasificados a las bases de las Fuerzas Militares y las comandancias de Policía del país, especialmente a las ubicadas en las principales capitales. El mensaje era claro: máxima alerta en los alrededores, ante la inminencia de otros ataques terroristas. En Medellín, Bogotá y Popayán se activaron las fuentes humanas y sistemas de defensa, de manera sutil para no esparcir el pánico en la población civil.
La alarma generó temor en muchos uniformados, que apenas se estaban reponiendo del impacto moral que les dejó la emboscada con tatucos, drones y ráfagas de fusil que mató a 13 policías que erradicaban coca en la vereda Los Toros, de Amalfi, Antioquia. Sucedió a las 10:00 a.m. del 22 de agosto, y a las cinco horas y media explotó la bomba que aniquiló a seis personas en Cali y dejó heridas a más de 60.
Le puede interesar: Terror y destrucción en Cali: estas son las imágenes del atentado contra la base aérea Marco Fidel Suárez.
El primer incidente fue ejecutado por el frente 36, organización adscrita a la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).
Y el segundo, por el frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), la otra disidencia fariana que lidera Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”).
Esa noche, tal cual le comentaron varios agentes a EL COLOMBIANO, los encargados de Inteligencia Preventiva y Tácticas Antiterrorismo no conciliaron el sueño.
Y al amanecer del viernes, otro estruendo les rompió la vigilia. A una cuadra de la Alcaldía de Florencia, Caquetá, un artefacto explosivo improvisado destruyó las fachadas de varios establecimientos comerciales, aunque sin heridos.
Estos hechos no son aislados, sino la continuidad de escaladas terroristas, planes pistola e incursiones armadas n pueblos que, por mencionar solo los hechos de 2025, que ya sacudieron al país en abril, mayo y junio.
¿A qué se debe esta ofensiva sostenida de los grupos armados ilegales?