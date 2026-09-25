Un tití pigmeo de la Amazonía llegó hasta el Valle de Aburrá víctima del tráfico de animales silvestres

Un tití pigmeo (Cebuella pygmaea), uno de los primates más pequeños del Neotrópico, llegó al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá luego de ser entregado voluntariamente.
El hallazgo encendió nuevamente las alertas sobre el tráfico de fauna silvestre. Esta especie no tiene distribución natural en el Valle de Aburrá y habita principalmente en los bosques de la Amazonía occidental colombiana, al sur del río Caquetá.
El ejemplar, una hembra adulta, fue sometido a valoración biológica, veterinaria y etológica. Según el equipo del CAVR, presenta un alto grado de habituación a los seres humanos, asociado al tiempo que habría permanecido en cautiverio.
“Después de esa valoración biológica, veterinaria y etológica, encontramos que es un animal altamente improntado por el cautiverio al que estuvo sometido”, explicó Andrés Alberto Gómez Iguita, profesional universitario del Grupo Fauna del Área Metropolitana, en términos técnicos.