Torah Tropical, el documental que muestra una cara del judaísmo ortodoxo en Colombia

En los últimos años, un fenómeno religioso ha tocado la puerta en varios países de Latinoamérica: miembros de iglesias cristianas que, a partir de su lectura del Antiguo Testamento, comienzan a interesarse por la forma de vida de los antiguos israelitas. Algunos van más allá del estudio y toman una decisión radical: dejan el cristianismo, adoptan nombres hebreos, cambian su forma de vestir, siguen una dieta kosher —que no permite comer carne y lácteos juntos, ni cerdo, entre otras exigencias— y comienzan a cumplir las 613 leyes de la Torá, el texto sagrado del judaísmo. Lea: Llega a salas de cine Locos por la plata, la comedia de un guion que tardó 20 años en concretarse Eso también ha ocurrido en Colombia. Una parte de esa historia es la que cuenta Torah Tropical, el documental colombiano que llegará a las salas de cine del país este jueves 8 de octubre. La película, codirigida por Jimmy Ferguson, Ezra Axelrod y Gloria Nancy Monsalve, transcurre en Cali y sigue la vida de Isska Dvash, Menajem Aguirre y sus hijas Ruth y Jaia, una familia que decidió convertirse al judaísmo ortodoxo. La idea de esta producción nació en 2021, cuando Axelrod se reunió con su colega Heidi Paster, quien durante seis años se había dedicado a documentar este fenómeno. En ese momento, la fotógrafa estaba próxima a publicar un fotorreportaje en The Washington Post Magazine sobre una comunidad de colombianos evangélicos que se convirtieron al judaísmo. Al conocer este trabajo, el director y su esposo, David Restrepo, fundadores de la productora ThisTopia, se unieron a Paster para transformar esa investigación en un largometraje, como le explicó Axelrod a EL COLOMBIANO.

Ahí es donde aparecen Isska y Menajem, quienes también hacen parte del trabajo publicado en el medio de comunicación estadounidense. Este matrimonio vive en el barrio El Guabal, en Cali, donde decidió convertirse al judaísmo. Después de varios años de haberse convertido, decidieron viajar a Israel para completar su proceso y buscar el reconocimiento oficial como judíos.

Ese viaje se convierte en uno de los ejes del documental y también en el origen de varias tensiones: la familia ha construido una vida alrededor de una nueva fe, pero ahora debe enfrentarse a lo que significa pertenecer a una comunidad religiosa que está lejos de su lugar de nacimiento. El director relata que al principio estaba escéptico. No creía que en un país donde hay más de 35 millones de católicos hubiera quienes se convirtieran por cuenta propia y siguieran de manera estricta las reglas de esta religión. Sin embargo, lo que encontró fue una familia que había estudiado profundamente la Torá y que había hecho una transformación radical de su vida.

Esa transformación se nota hasta en la manera de medir el tiempo. La familia sigue el calendario hebreo, en el que cada mes comienza con la luna nueva y tiene entre 29 y 30 días, y organiza su semana alrededor de las prácticas religiosas. El viernes, por ejemplo, no es una noche para salir: comienza el Shabat, el día sagrado del judaísmo, durante el cual dejan de trabajar, apagan los celulares y pasan tiempo en familia y en comunidad. Además de mostrar el proceso de comenzar a practicar una religión que puede ser un misterio para familiares y vecinos, Torah Tropical plantea una discusión sobre el pertenecer y, al mismo tiempo, acerca del desarraigo. El deseo de Isska y Menajem de trasladarse a la “Tierra Prometida” habla también sobre el anhelo de estar en ese lugar soñado a pesar de no pertenecer del todo a él, ya sea por la nacionalidad o por las diferencias culturales.

A Axelrod esto lo hizo sentir identificado. El director, cineasta colombo-británico y de raíces judías, ha vivido buena parte de su vida entre distintos lugares. Hace una década se instaló en Cali y esa experiencia de sentirse siempre un poco ajeno terminó convirtiéndose en un punto de conexión con los protagonistas de Torah Tropical.

“Su proceso es un espejo del mío”, dice sobre la historia de los protagonistas. “Ellos quieren ser aceptados por el pueblo judío y yo quiero ser aceptado como colombiano, aunque siempre habrá quienes me vean como un extranjero. El documental también fue como un poco soltar esa idea de que yo fuera a llegar a esa tierra prometida”.

Por otro lado, el cineasta afirma que, aunque Torah Tropical llega a los cines en un momento particularmente complejo para hablar sobre judaísmo, Israel y Medio Oriente, por la guerra entre Israel y Palestina, este podría servir para que otros se interesen por investigar y conocer más de cerca la historia religiosa de Medio Oriente, que es longeva y compleja. “La figura de la tierra prometida nos justifica en nuestras guerras de despojo. Entonces creo que es un llamado a educarse más, pero también a observar y hacer más preguntas antes de reaccionar. Esta película muestra lo que nos une: esos rituales, esos momentos de familia, esos momentos de sentirnos conectados con la divinidad. Yo creo que esas son búsquedas universales”, considera. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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