Torah Tropical, el documental que muestra una cara del judaísmo ortodoxo en Colombia

En los últimos años, un fenómeno religioso ha tocado la puerta en varios países de Latinoamérica: miembros de iglesias cristianas que, a partir de su lectura del Antiguo Testamento, comienzan a interesarse por la forma de vida de los antiguos israelitas.
Algunos van más allá del estudio y toman una decisión radical: dejan el cristianismo, adoptan nombres hebreos, cambian su forma de vestir, siguen una dieta kosher —que no permite comer carne y lácteos juntos, ni cerdo, entre otras exigencias— y comienzan a cumplir las 613 leyes de la Torá, el texto sagrado del judaísmo.
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Eso también ha ocurrido en Colombia. Una parte de esa historia es la que cuenta Torah Tropical, el documental colombiano que llegará a las salas de cine del país este jueves 8 de octubre. La película, codirigida por Jimmy Ferguson, Ezra Axelrod y Gloria Nancy Monsalve, transcurre en Cali y sigue la vida de Isska Dvash, Menajem Aguirre y sus hijas Ruth y Jaia, una familia que decidió convertirse al judaísmo ortodoxo.
La idea de esta producción nació en 2021, cuando Axelrod se reunió con su colega Heidi Paster, quien durante seis años se había dedicado a documentar este fenómeno. En ese momento, la fotógrafa estaba próxima a publicar un fotorreportaje en The Washington Post Magazine sobre una comunidad de colombianos evangélicos que se convirtieron al judaísmo.
Al conocer este trabajo, el director y su esposo, David Restrepo, fundadores de la productora ThisTopia, se unieron a Paster para transformar esa investigación en un largometraje, como le explicó Axelrod a EL COLOMBIANO.