Llega a salas de cine Locos por la plata, la comedia de un guion que tardó 20 años en concretarse

Francisco, María y Lázaro, torpes asaltantes disfrazados de religiosos, madrugan un día para robar un dinero de una casa de reposo mental llamada La Patria, pero con lo que se encuentran es con tres rudos, profesionales y bélicos ladrones que llegaron primero que ellos con la misma intención.

Se prepara el estreno de una nueva película colombiana para las salas de cine, Locos por la plata , una comedia de enredos dirigida por la dupla de Jairo Estrada y Ricardo González , producida por Sagitario Films producciones y Grupo Sagitario distribución.

Mientras empleados y pacientes de la casa de reposo son sometidos como rehenes, los dos grupos de asaltantes se disputan el control de la negociación para salir bien librados, porque ahora la casa está rodeada por la policía, medios de comunicación y fisgones. Palomo, un chaparro y lerdo capitán de la policía, llega para hacerse cargo del operativo contra los asaltantes, ejecutando una rara y excéntrica manera de operar, mientras se deja coaccionar por su primo Henry, un borracho que lo visita en medio del operativo, poniendo a prueba su debilidad por el licor.

Locos x la plata cuenta con un elenco compuesto por las actuaciones de Omeris Arrieta, Valeria Duarte, Jairo Estrada, Julio Pachón, Gustavo Angarita, Erick Cuellar, Luis Fernando Salas y Mauricio Cujar, entre otros.

Detrás de esta producción hay una historia de persistencia creativa. Su director y guionista, Jairo Estrada, comenzó a trazar las primeras líneas de este proyecto en el año 2005. El guion evolucionó de manera orgánica entre 2010 y 2012 cuando fue analizado, debatido y puesto a prueba por los alumnos de la escuela de cine y fotografía Zona Cinco, donde Estrada ejercía como profesor. De hecho, uno de los estudiantes recibió el crédito de consultor de guion como incentivo académico.

Todo realizado por Sagitario Films producciones. Fundada en Cali, con la convicción de contar historias poderosas, relevantes y visualmente impactantes, consolidándonos así, como una plataforma creativa y logística para el desarrollo de contenido cinematográfico y televisivo de alto nivel técnico y conceptual.

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En su trayectoria, cuenta con producciones como La Exhumación, El Sancocho, Las Tomates, En Lo Profundo, Feliz con Mi Ex, entre otros largometrajes, tanto de ficción, como documental.

“El equilibrio entre el humor negro y el caos con más de 30 personajes se logró gracias a una extensa y rigurosa etapa de preproducción y ensayos con los actores, un pilar fundamental para transformar las letras en rostros, colores y texturas”, destacaron los directores Jairo Estrada y Ricardo González.

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