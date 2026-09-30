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Llega a salas de cine Locos por la plata, la comedia de un guion que tardó 20 años en concretarse

Dirigida por Jairo Estrada y Ricardo González, y producida por Sagitario Films, la película tiene detrás una historia de persistencia: su director comenzó a escribir el guion en 2005 y tardó dos décadas en llevarlo a la pantalla.

  • El guion, que Estrada comenzó a escribir en 2005, tardó dos décadas en llegar a la pantalla. FOTO cortesía
    El guion, que Estrada comenzó a escribir en 2005, tardó dos décadas en llegar a la pantalla. FOTO cortesía
Colprensa
hace 3 horas
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Se prepara el estreno de una nueva película colombiana para las salas de cine, Locos por la plata, una comedia de enredos dirigida por la dupla de Jairo Estrada y Ricardo González, producida por Sagitario Films producciones y Grupo Sagitario distribución.

Francisco, María y Lázaro, torpes asaltantes disfrazados de religiosos, madrugan un día para robar un dinero de una casa de reposo mental llamada La Patria, pero con lo que se encuentran es con tres rudos, profesionales y bélicos ladrones que llegaron primero que ellos con la misma intención.

Mientras empleados y pacientes de la casa de reposo son sometidos como rehenes, los dos grupos de asaltantes se disputan el control de la negociación para salir bien librados, porque ahora la casa está rodeada por la policía, medios de comunicación y fisgones. Palomo, un chaparro y lerdo capitán de la policía, llega para hacerse cargo del operativo contra los asaltantes, ejecutando una rara y excéntrica manera de operar, mientras se deja coaccionar por su primo Henry, un borracho que lo visita en medio del operativo, poniendo a prueba su debilidad por el licor.

Locos x la plata cuenta con un elenco compuesto por las actuaciones de Omeris Arrieta, Valeria Duarte, Jairo Estrada, Julio Pachón, Gustavo Angarita, Erick Cuellar, Luis Fernando Salas y Mauricio Cujar, entre otros.

Detrás de esta producción hay una historia de persistencia creativa. Su director y guionista, Jairo Estrada, comenzó a trazar las primeras líneas de este proyecto en el año 2005. El guion evolucionó de manera orgánica entre 2010 y 2012 cuando fue analizado, debatido y puesto a prueba por los alumnos de la escuela de cine y fotografía Zona Cinco, donde Estrada ejercía como profesor. De hecho, uno de los estudiantes recibió el crédito de consultor de guion como incentivo académico.

Todo realizado por Sagitario Films producciones. Fundada en Cali, con la convicción de contar historias poderosas, relevantes y visualmente impactantes, consolidándonos así, como una plataforma creativa y logística para el desarrollo de contenido cinematográfico y televisivo de alto nivel técnico y conceptual.

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En su trayectoria, cuenta con producciones como La Exhumación, El Sancocho, Las Tomates, En Lo Profundo, Feliz con Mi Ex, entre otros largometrajes, tanto de ficción, como documental.

El equilibrio entre el humor negro y el caos con más de 30 personajes se logró gracias a una extensa y rigurosa etapa de preproducción y ensayos con los actores, un pilar fundamental para transformar las letras en rostros, colores y texturas”, destacaron los directores Jairo Estrada y Ricardo González.

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Preguntas frecuentes:

¿De qué trata ‘Locos por la plata’, la nueva película colombiana?
’Locos por la plata’ es una comedia de enredos en la que dos grupos de ladrones coinciden en una casa de reposo mental llamada La Patria con el mismo propósito: robar. Mientras los empleados y pacientes quedan como rehenes y el lugar es rodeado por la policía y los medios, los dos grupos se disputan el control de la negociación. Un torpe capitán de policía llamado Palomo llega para hacerse cargo del operativo, complicando aún más el caos.
¿Quiénes dirigen y actúan en ‘Locos por la plata’?
La película está dirigida por la dupla Jairo Estrada y Ricardo González, y producida por Sagitario Films. El elenco incluye a Omeris Arrieta, Valeria Duarte, Jairo Estrada, Julio Pachón, Gustavo Angarita, Erick Cuellar, Luis Fernando Salas y Mauricio Cujar, entre otros. Sagitario Films es una productora fundada en Cali con títulos previos como ‘La Exhumación’, ‘El Sancocho’ y ‘Feliz con Mi Ex’.
¿Cuánto tiempo tardó en producirse ‘Locos por la plata’?
El director y guionista Jairo Estrada comenzó a escribir el guion en 2005. Entre 2010 y 2012, el proyecto fue analizado y debatido por los alumnos de la escuela de cine Zona Cinco, donde Estrada ejercía como profesor, y uno de los estudiantes recibió crédito como consultor de guion. Desde las primeras líneas del guion hasta el estreno en cines transcurrieron aproximadamente 20 años.
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