Un “San Fermín” en el Nordeste: toro descontrolado generó pánico en las calles de Remedios, Antioquia

Los habitantes de la zona urbana de Remedios, Nordeste antioqueño, vivieron, sin saberlo, una especie de “San Fermín”. Todo porque un toro que se escapó de una finca ganadera de este municipio comenzó a corretear a todas las personas que se encontraban en sus calles, tal como ocurre con esta celebración española. La situación ocurrió en la tarde del pasado martes, cuando se comenzó a ver el bovino moviéndose a alta velocidad por las calles de la localidad, llevándose a su paso todo lo que encontrara, tumbando motocicletas y hasta intentando ingresar a establecimientos comerciales.

Ante la presencia de este toro, algunas personas intentaban refugiarse en sus casas y otras simplemente trataban de correr para evitar que este animal se los llevara por delante, tal como sucede en la centenaria celebración que se realiza cada julio en Pamplona, en el norte de España. Entérese: Conflicto en el Nordeste antioqueño: ni el ganado se salva de la crisis por desplazamiento masivo Luego de varios minutos, entre las risas de algunos y el pánico de otros, habitantes del sector, mediante el uso de cuerdas, lograron atrapar a este toro para evitar que continuara generando destrozos en las calles de la localidad.

Mientras se realizaban estas labores para reducir al animal, las autoridades cerraron las calles donde se encontraba el animal para evitar cualquier situación que pudiera poner en peligro a las comunidades. Le puede interesar: Drones con explosivos y campesinos señalados: así desplazaron a 349 personas en el Nordeste antioqueño Desde la Alcaldía de Remedios hicieron un llamado para que el propietario del animal se presentara en la administración para que lo recuperara, al tiempo que también se le informaría sobre el costo de los daños que habría dejado.

“¡Atención, pueblo! Acaba de aparecer un toro (res) en el sector de la calle Piedras Blancas. Al parecer, se pudo haber escapado de alguna finca. Si alguien lo reconoce o sabe quién es el dueño, por favor avisarle para que pueda ir a recogerlo y evitar cualquier inconveniente”, difundieron en redes sociales. Según el reporte oficial de los hechos, ninguna persona resultó lesionada, aunque al menos una decena de motocicletas sí fueron golpeadas y derribadas por este animal. Tampoco se informó de daños graves a establecimientos comerciales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes