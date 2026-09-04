Luego de nueve días atrapados, rescatan con vida a dos trabajadores en un túnel en Nepal

Nueve días después de las devastadoras inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que golpearon la frontera entre Nepal y China, los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a dos trabajadores que permanecían atrapados en un túnel de una central hidroeléctrica.

El rescate ocurrió este viernes 4 de septiembre en el proyecto Trishuli 3A, donde decenas de trabajadores quedaron atrapados luego de que las fuertes lluvias provocaran una emergencia que afectó varios proyectos energéticos ubicados en el Himalaya.

El hallazgo se produjo después de que los rescatistas escucharan voces provenientes del interior del túnel. “No entren en pánico, los estamos rescatando”, les dijeron, según relató el legislador nepalí Shri Ram Neupane. Desde el interior, uno de los trabajadores respondió: “está bien”.

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Las imágenes del operativo muestran a cerca de una docena de rescatistas sacando a uno de los hombres por un pequeño agujero excavado entre los escombros. Tras ponerlo a salvo, los equipos celebraron el rescate entre aplausos.