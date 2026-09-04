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Luego de nueve días atrapados, rescatan con vida a dos trabajadores en un túnel en Nepal

Los dos trabajadores fueron hallados tras una intensa operación entre rocas, barro y agua dentro de un túnel de una central hidroeléctrica.

  • Equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate tras las inundaciones y deslizamientos que afectaron varias zonas de Nepal. FOTO: Captura de pantalla.
    Equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate tras las inundaciones y deslizamientos que afectaron varias zonas de Nepal. FOTO: Captura de pantalla.
El Colombiano
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hace 46 minutos
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Nueve días después de las devastadoras inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que golpearon la frontera entre Nepal y China, los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a dos trabajadores que permanecían atrapados en un túnel de una central hidroeléctrica.

El rescate ocurrió este viernes 4 de septiembre en el proyecto Trishuli 3A, donde decenas de trabajadores quedaron atrapados luego de que las fuertes lluvias provocaran una emergencia que afectó varios proyectos energéticos ubicados en el Himalaya.

El hallazgo se produjo después de que los rescatistas escucharan voces provenientes del interior del túnel. “No entren en pánico, los estamos rescatando”, les dijeron, según relató el legislador nepalí Shri Ram Neupane. Desde el interior, uno de los trabajadores respondió: “está bien”.

Lea más: Nepal vive “funerales sin cuerpos” tras avalancha que deja 1.204 muertos y 4.216 desaparecidos

Las imágenes del operativo muestran a cerca de una docena de rescatistas sacando a uno de los hombres por un pequeño agujero excavado entre los escombros. Tras ponerlo a salvo, los equipos celebraron el rescate entre aplausos.

Los trabajadores fueron identificados como Sanjay Sah, de 30 años, capataz mecánico procedente del distrito de Saptari, y Kabir Maharjan, de 45 años, supervisor mecánico de Katmandú.

Ambos fueron trasladados en helicóptero a un hospital militar de Katmandú para recibir atención médica. Sah permanece estable, mientras que Maharjan se encuentra en estado crítico y recibe cuidados intensivos.

Conozca: “Fue como un tsunami”: balance de víctimas en Nepal se dispara a 939 muertos y 3.925 desaparecidos

Sah relató que durante los días que permaneció atrapado intentó mantener la calma recitando mantras hindúes. También aseguró que todavía podría haber más personas en el interior del túnel. Según su testimonio, entre 40 y 45 trabajadores se encontraban en la zona cuando ocurrió la emergencia.

La operación de rescate ha sido especialmente compleja debido a las condiciones del lugar. El túnel, que conduce a una sala de máquinas subterránea, tiene más de cuatro kilómetros de longitud y quedó parcialmente bloqueado por grandes rocas, barro y agua.

Los equipos utilizaron excavadoras, compresores y martillos rompedores para retirar los escombros. En algunos puntos también tuvieron que emplear explosivos para abrirse paso, mientras que los últimos trabajos fueron realizados manualmente para evitar poner en riesgo a posibles sobrevivientes.

Las autoridades continúan la búsqueda en otros proyectos energéticos de la región. Más de 900 trabajadores permanecen desaparecidos en distintas instalaciones del Himalaya, mientras las inundaciones y deslizamientos han dejado más de 1.200 muertos en Nepal y miles de personas desaparecidas.

Aunque las posibilidades de encontrar más sobrevivientes se reducen con el paso de los días, el rescate de Sah y Maharjan mantiene abierta la esperanza de que otras personas puedan ser localizadas con vida.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó con los trabajadores atrapados en Nepal?
Dos trabajadores fueron rescatados con vida este viernes 4 de septiembre, después de permanecer nueve días atrapados en un túnel de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, afectada por las inundaciones y deslizamientos de tierra.
¿Quiénes son los dos trabajadores rescatados en Nepal?
Los sobrevivientes fueron identificados como Sanjay Sah, de 30 años, capataz mecánico del distrito de Saptari, y Kabir Maharjan, de 45 años, supervisor mecánico de Katmandú.
¿En qué estado de salud están los trabajadores rescatados?
Sanjay Sah se encuentra estable, mientras que Kabir Maharjan permanece en estado crítico y recibe atención en la unidad de cuidados intensivos de un hospital militar de Katmandú.
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