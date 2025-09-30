Cuidado viajeros porque hay cierres nocturnos en el Túnel de Oriente

Si usted es viajero constante hacia la subregión del Oriente antioqueño o piensa utilizar por estos días el aeropuerto internacional José María Córdova como terminal aéreo para salir de la región, no olvide que el Túnel de Oriente tendrá cierres nocturnos hasta el próximo jueves, 2 de octubre.

Las restricciones a la movilidad por esta importante infraestructura que comunica los valles del Aburrá y San Nicolás regirán entre las diez de la noche y las cuatro de la madrugada del día siguiente.

El motivo, según informó la Concesión Túnel Aburrá-Oriente, son las labores de mantenimiento a que será sometido el complejo vial, tanto el interior de la bóveda como con el lavado del carreteable que lo complementa. También habrá una revisión de las luminarias, entre otras actividades importantes para asegurar el buen estado de todo el sistema.

Aparte de lo anterior, los operadores del túnel aprovecharán para realizar jornadas de simulacro en atención de emergencias, con el fin de fortalecer los mecanismos de atención y respuesta ante cualquier incidente de tránsito. Estas simulaciones contarán con la participación del Cuerpo de Bomberos de Rionegro y el Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia).

La concesión recomendó que quienes necesiten transitar por la zona utilicen la Variante Las Palmas. La otra posibilidad, si alguien se dirige hacia los municipios del Oriente, es que se vaya por la Autopista Norte.

La vía Santa Elena está habilitada con pare y siga en el kilómetro 11+200, sector Mirador, según la Concesión Túnel Aburrá-Oriente.