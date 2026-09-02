Uber despedirá al 10% de sus empleados en el mundo

La plataforma Uber anunció el miércoles que despedirá a alrededor del 10% de sus empleados en el marco de una amplia reorganización en la que también abandona dos países africanos, en plena fase de inversión en robotaxis autónomos. Uber tiene aproximadamente 34.000 empleados y operaciones en más de 70 países, según una reciente presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). “Hoy estamos realizando una serie de cambios organizativos significativos en todo Uber”, dijo el director ejecutivo de la empresa, Dara Khosrowshahi, en un mensaje a los trabajadores. “Como resultado, reduciremos el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 10%”.

La empresa indicó que los despidos tienen como objetivo hacer que la plataforma sea “más sencilla y rápida” y reducir los retrasos de coordinación. “Una organización más ágil supondrá una mayor claridad en la asignación de responsabilidades, decisiones más rápidas y más tiempo dedicado a construir en lugar de coordinar”, señala el mensaje. El miércoles, Uber anunció también que pone fin a su negocio en Nigeria y Uganda, después de haber abandonado Tanzania a principios de este año.

Más de 3.000 despidos

Con estos más de 3.000 despidos, Uber busca sobre todo “eliminar niveles jerárquicos” y “simplificar las estructuras de los equipos”. “En los últimos cinco años y más, Uber ha experimentado un crecimiento exponencial (...) Nos hemos convertido en una empresa mucho más grande y sólida. Pero ese crecimiento también ha venido acompañado de una mayor complejidad”, subrayó Khosrowshahi.

Fundada en 2009, Uber transformó el sector del transporte urbano al irrumpir en mercados dominados por taxis y compañías de autos privados, permitiendo que las personas usaran sus propios vehículos para transportar a otros. Desde entonces, la empresa se ha expandido de forma masiva, incluso al sector de entregas, especialmente de alimentos y productos minoristas. También ofrece servicios de mensajería en distancias cortas. Los conductores de Uber reciben una remuneración variable según el país, y muchos se han quejado de no recibir una compensación adecuada por su trabajo y por el uso de sus vehículos. La compañía ha cerrado por completo sus servicios en algunos países.

Robotaxis

“Los cambios que estamos implementando hoy persiguen dos objetivos: simplificar y acelerar el funcionamiento de Uber, y crear un mayor margen de maniobra para invertir en nuestro futuro”, aseguró su director general. Los analistas de WedBush Securities estiman que esta ola de despidos permitirá a la empresa ahorrar alrededor de 1.750 millones de dólares anuales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Uber no ha divulgado cifras, pero indica que quiere reorientar su capital para “innovar” en sus “actividades principales y (...) construir el futuro de la conducción autónoma”.

La empresa tiene el proyecto de desembolsar hasta 10.000 millones de dólares en los próximos años en vehículos autónomos, es decir, el equivalente de su beneficio neto de 2025. Para hacer circular robotaxis sin conductor, ya se ha asociado con varias startups como la croata Verne o la británica Wayve. La plataforma también prevé comprar hasta 50.000 robotaxis del fabricante de vehículos eléctricos Rivian, en el que ha tomado una participación. A principios de agosto, el director financiero de Uber indicó que los compromisos de compra ascienden ya a unos 120.000 vehículos de diferentes marcas. La acción de Uber subía un 2,25% hasta 76,93 dólares en Wall Street hacia las 16:50 GMT. Bloque de preguntas y respuestas