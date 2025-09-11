Una persona murió en Transmilenio en plena hora pico, ¿qué fue lo que pasó?

Una persona falleció en la estación Flores del Transmilenio, ubicada en la Avenida Caracas con la calle 69 en Bogotá. Este hecho hizo parte de varios sucesos que generaron la congestión en la movilidad capitalina.

A través de las redes sociales circuló el video en donde se aseguraba el hallazgo de la persona muerta en una de las estaciones del sistema masivo de transporte. Debido a la gravedad del hecho, Transmilenio se pronunció a través de un comunicado.

“Debido al suceso que se presentó en uno de los vagones de la estación Flores en la Troncal Caracas, donde lamentablemente una persona falleció por causas naturales, se presenta congestión en la zona para los servicios troncales”, expresó la entidad.

Según información preliminar, las autoridades llegaron al lugar para examinar a esta persona que, al parecer, sufrió un infarto. “Al momento ya se realizó proceso de levantamiento por parte de las entidades a cargo”, publicó Transmilenio pasadas las 8:55 de la noche.