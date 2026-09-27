Más usuarios reportan bloqueos en WhatsApp: así puede revisar su cuenta

La suspensión de una cuenta de WhatsApp puede aparecer de un momento a otro. El usuario intenta abrir la aplicación y, en lugar de acceder a sus conversaciones, encuentra un aviso que informa que su número no tiene permiso para utilizar el servicio. En los últimos días, varios usuarios han reportado este tipo de bloqueos. La situación afecta tanto a quienes utilizan la aplicación para conversaciones personales como a personas que dependen de ella para comunicarse con clientes, compañeros de trabajo o familiares.

Tranquilo, el bloqueo no necesariamente significa que la cuenta haya sido eliminada de manera definitiva. WhatsApp establece diferentes medidas según la actividad detectada y permite solicitar una revisión en determinados casos.

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Pero, ¿Qué conductas pueden provocar la suspensión de una cuenta de WhatsApp? Una de las prácticas que puede llevar al bloqueo es enviar un mismo mensaje, o contenidos similares, a muchas personas en poco tiempo. El comportamiento puede ser detectado por los sistemas de la plataforma por spam, sobre todo cuando los mensajes llegan a números que no tienen guardado al remitente.

También puede generar restricciones el uso de herramientas externas para automatizar mensajes o respuestas. Esto incluye bots, programas y aplicaciones que no están autorizados por WhatsApp.

Otro caso corresponde a las versiones no oficiales de la aplicación. WhatsApp también contempla medidas frente a cuentas relacionadas con acoso, contenido ilegal, números falsos, suplantación de identidad y actividades que puedan afectar la seguridad de otros usuarios.

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Las medidas pueden variar. Una cuenta puede quedar suspendida durante un periodo determinado o recibir un bloqueo permanente, dependiendo de la situación.