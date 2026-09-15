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Si usa WhatsApp en iPhone, haga esto ahora: así puede protegerse de estafa que pide dinero a sus contactos

Apple y WhatsApp ya corrigieron las fallas, pero el riesgo persiste para quienes no cumplan un sencillo paso. Aprenda a protegerse.

  • Una vulnerabilidad en iOS y otra en WhatsApp para iPhone están siendo explotadas en cadena por ciberdelincuentes para acceder a cuentas de mensajería y solicitar dinero a los contactos de la víctima. FOTO Carlos Alberto Velásquez
    Una vulnerabilidad en iOS y otra en WhatsApp para iPhone están siendo explotadas en cadena por ciberdelincuentes para acceder a cuentas de mensajería y solicitar dinero a los contactos de la víctima. FOTO Carlos Alberto Velásquez
El Colombiano
El Colombiano
Europa Press
hace 8 horas
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Una vulnerabilidad en el sistema operativo iOS está siendo aprovechada por ciberdelincuentes para acceder a WhatsApp y suplantar la identidad del usuario con el fin de pedir dinero a sus contactos sin que este sepa en ningún momento qué está sucediendo.

Los primeros casos de esta estafa se detectaron en mayo en Italia y fueron comunicados a Forenser, una empresa italiana dedicada a la informática forense. Entonces, se comprobó que se vieron afectados distintos modelos de iPhone, todos ellos con alguna versión de iOS 16.

La investigación permitió detectar que se explotan en cadena dos vulnerabilidades, una del sistema operativo iOS (CVE-2025-43300), de escritura fuera de límites en ImageIO, y otra de la propia aplicación de WhatsApp (CVE-2025-55177), relacionada con mensajes de sincronización de dispositivos vinculados, como recogen en Incibe.

De esta forma, con ellas, un ciberdelincuente consigue acceso no autorizado al WhatsApp de su víctima.

Lo particular del análisis forense es que en todos los móviles analizados no había rastro de un dispositivo externo vinculado ni de ninguna acción previa de vinculación por parte de la víctima.

Con dicho acceso, el ciberdelincuente enviaba mensajes a los contactos de la víctima en los que solicitaba transferencias de dinero. Luego, limpiaba su rastro eliminando los mensajes con la opción “Eliminar solo para mí”.

Lea también: ¿Abre WhatsApp en su computador? Cuidado con esta nueva modalidad de estafa

Apple y WhatsApp corrigieron ambas vulnerabilidades durante 2025: la ‘app’ de chat en las versiones de WhatsApp para iOS (2.25.21.73) y para Mac (2.25.21.78), y Apple en iOS 16.7.12.

WhatsApp notificó, en los casos de 2025, a menos de 200 usuarios que consideró “potencialmente afectados”, mientras que Apple informó de que había detectado “indicios de explotación contra personas concretas”.

No obstante, el riesgo persiste para los usuarios que ni han actualizado la aplicación ni el sistema operativo.

¿Cómo proteger mi WhatsApp en iPhone de este hackeo?

Las autoridades de ciberseguridad recomiendan cuatro medidas concretas: actualizar WhatsApp a la versión 2.25.21.73 o posterior en iPhone, actualizar iOS a la versión 16.7.12 o posterior, activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y mantener siempre actualizadas las aplicaciones y el sistema operativo como práctica habitual de seguridad. En casos de afectación confirmada, WhatsApp llegó a recomendar un restablecimiento de fábrica del dispositivo.

Preguntas frecuentes:

¿Cómo saber si mi WhatsApp fue hackeado con esta vulnerabilidad?
La dificultad principal de este ataque es que la víctima generalmente no nota nada: los ciberdelincuentes eliminan los mensajes enviados usando la opción “Eliminar solo para mí” y el análisis forense mostró que en los dispositivos afectados no había rastro de un dispositivo externo vinculado ni de ninguna acción previa por parte de la víctima. La señal de alerta más frecuente llega cuando un contacto avisa de haber recibido un mensaje pidiendo dinero.
¿Qué iPhones son vulnerables a este hackeo de WhatsApp y está resuelto?
La vulnerabilidad afectó a WhatsApp para iOS en versiones anteriores a la 2.25.21.73, WhatsApp Business para iOS en versiones anteriores a la 2.25.21.78 y WhatsApp para Mac en versiones anteriores a la 2.25.21.78. Tanto WhatsApp como Apple confirmaron que las vulnerabilidades fueron activamente explotadas y ambas compañías lanzaron parches durante 2025. El riesgo persiste únicamente para quienes no han realizado las actualizaciones correspondientes.
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