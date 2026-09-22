Milagro ambiental en Caldas, Antioquia: hallaron una especie exótica de ave en el Alto de San Miguel

Una especie de ave que nunca se había observado en el Valle de Aburrá fue vista por parte de las autoridades ambientales en el Alto de San Miguel, en Caldas, Antioquia. Esto se convierte en el nuevo milagro ambiental en la región, dejando en evidencia que todavía hay condiciones para la presencia de nuevas especies.
El avistamiento del juvenil de vaco cabecinegro se produjo en días pasados en este alto, donde se encuentra el nacimiento del río Medellín. De acuerdo con los expertos, su presencia daría cuenta de que en esta zona hay condiciones aptas para su reproducción y su desarrollo.