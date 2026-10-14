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Vico C está hospitalizado en Rionegro: esto se sabe del cantante de Tony Presidio

El nacido en Nueva York, de origen boricua, se sometió a una delicada cirugía con especialistas del país. Les contamos los detalles.

  • Vico C compartió esta imagen desde el hospital para tranquilidad de sus seguidores. FOTO @soyvicoc
    Vico C compartió esta imagen desde el hospital para tranquilidad de sus seguidores. FOTO @soyvicoc
El Colombiano
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hace 52 minutos
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Vico C, de 55 años, está hospitalizado en el Hospital San Vicente Fundación de Rionegro, donde fue sometido a una cirugía de columna cervical que se realizó sin complicaciones, según informó el equipo del artista.

El procedimiento estuvo a cargo del equipo de neurocirugía, dirigido por el especialista Rubén de Jesús Ramírez Ríos. La intervención consistió en una descompresión del canal cervical y una artrodesis de las vértebras C2 a C7, con el objetivo de liberar las estructuras nerviosas y estabilizar la columna.

Tras la operación, el artista agradeció a Dios por su recuperación y al equipo médico por la atención recibida. También expresó su gratitud a sus seguidores, amigos y familiares por los mensajes y buenos deseos que le enviaron.

Noticia en desarrollo...

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