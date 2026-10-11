David Alonso abandonó la carrera en Indonesia llorando tras sufrir aparatoso accidente

La que se esperaba fuera una gran carrera para el colombiano David Alonso, en el Gran Premio de Indonesia, terminó siendo una carrera accidentada para el cafetero que sufrió un aparatoso choque, tras ser tocado por su compañero de equipo, David Holgado, en la primera curva del circuito y de inmediato fue llevado a la clínica.
En la primera curva tras la salida, Holgado tocó la moto de Alonso, quien salió volando por el aire, sufriendo una aparatosa caída que lo sacó del Gran Premio de Indonesia. En los primeros informes el Aspar Team afirma que el colombiano sufrió una contusión pulmonar y por ello fue trasladado de inmediato a la clínica. El equipo sostuvo también que se han descartado otras lesiones.