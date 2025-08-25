Video | Así fue el homenaje de la DEA a las víctimas del atentado con explosivos al helicóptero de policías en Amalfi

Luego de que un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado el pasado 21 de agosto en Amalfi, Antioquia, por las disidencias de las Farc, bajo el mando del frente “Calarcá”, las autoridades nacionales y la población local quedaron incompleto luto. Le puede interesar: Video | Local de comida rápida se incendió en Envigado; ahora buscan apoyo por redes sociales para “renacer de las cenizas” El ataque, perpetrado con drones explosivos, dejó un saldo trágico: 13 de los 16 tripulantes perdieron la vida. Este acto desató una ola de indignación nacional, especialmente al recordarse que, meses atrás, el cabecilla del Estado Mayor Central fue liberado en el marco de un proceso de diálogo de paz que ahora parece haber fracasado.

La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El presidente Gustavo Petro calificó a las disidencias no como una guerrilla, sino como una “organización terrorista” cuyo único fin es el narcotráfico. El ataque al helicóptero, que formaba parte de una misión de erradicación, confirmó esta tesis y evidenció la escalada de violencia en las zonas rurales del país, sobre todo, contra la fuerza pública.

El eco internacional del horror: la DEA respondió con homenaje

El trágico suceso resonó más allá de las fronteras colombianas. La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos rindió un emotivo homenaje a los 13 policías caídos. A través de un video publicado en blanco y negro por sus redes sociales oficiales este lunes 25 de agosto en sus redes sociales, la agencia antidrogas reconoció la valentía de los uniformados.

“Honramos a los 13 agentes de la Policía Nacional de Colombia que murieron trágicamente en Antioquia la semana pasada durante un ataque terrorista a su Blackhawk en una misión de erradicación”, publicó la DEA. “La DEA se solidariza con la Policía de Colombia en homenaje a su sacrificio y en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, concluyeron. Mientras los tres sobrevivientes se recuperan en un centro médico de Montería, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lideraron un consejo de seguridad para analizar la situación.

Refuerzos y una ofensiva sin tregua

Desde el Ministerio de Defensa, informaron que en un año de ofensiva militar contra los grupos armados en la región se han realizado 28 operaciones y cinco bombardeos, que han resultado en la neutralización o detención de más de 108 criminales. No obstante, las autoridades reconocen que aún queda mucho por hacer. El ministro Sánchez anunció el traslado de más de 1.000 uniformados a la región para contrarrestar el aumento de homicidios, secuestros y extorsiones. Sánchez concluyó su intervención con un mensaje de unidad. “Agradezco al gobernador, entes de control y antioqueños por su respaldo y apoyo a su fuerza pública, reiterándoles: el terrorismo no nos doblegará. Avanzamos. Solo unidos derrotaremos el crimen y consolidaremos la seguridad en el departamento”, concluyó.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. FOTO: Colprensa