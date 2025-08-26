Drogas La Rebaja fue entregada a manos del Ministerio de Salud, ¿qué pasará con las famosas droguerías?

Se oficializó la entrega de La Rebaja a manos del Estado. En un corto video, la propia Amelia Pérez, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), hizo la entrega definitiva de la conocida cadenas de droguerías al Ministerio de Salud. La extinción de dominio comenzó en 2016 y se ratificó en 2022 por el Tribunal Superior de Bogotá.
En ese orden, el Ministerio de Salud en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo recibió 880 locales comerciales de esa entidad de distribución.
Le puede interesar: Drogas La Rebaja acumula pérdidas por $38.000 millones tras intervención estatal: denuncian caos y posible clientelismo
“Hemos completado después de un trabajo muy riguroso, lo que viene a ser la entrega oficial de La Rebaja, no solamente la marca, sino todos los activos, registros mercantiles, y todo lo referente a los establecimientos que en este momento corresponde a esos activos de Drogas La Rebaja”, precisó el alto funcionario.