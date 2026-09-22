¡El colmo! como si nada estos dos delincuentes atracaron a una familia en restaurante de la vía Medellín - Bogotá: quedó en video

Un nuevo atraco a mano armada fue perpetrado en un establecimeinto comercial en Antiquia, esta vez en la autopista Medell{in Bogotá, jurisdicción de Guarne.

El hecho, que quedó registrado en video, se produjo este lunes en un estadero, ubicado a orilla de la carretera, en una zona de alto tráfico en el Oriente antioqueño.

Allí, dos hombre llegaron en una motocicleta negra. Se bajaron del vehículo, sin quitarse los cascos, e ingresaron al local. Luego se dirigieron a una mesa en la que departían cuatro personas.

Uno de los delincuentes desenfundó u revólver plateado y le apuntó a sus víctimas, despojándolos de sus pertenencias. El otro sujeto ayudaba a guardar los objetos.

En video: Así fue el atraco en el restaurante de la Medellín - Bogotá