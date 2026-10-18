VIDEO | Sacerdote murió aplastado por una cruz durante una misa en Ecuador

Una misa en Guayaquil, Ecuador, terminó en tragedia la noche del sábado 17 de octubre, cuando una pesada cruz de madera cayó sobre el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari mientras celebraba la eucaristía en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El momento quedó registrado en video, pues la ceremonia se transmitía en directo por redes sociales. La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del religioso, quien se desempeñaba como párroco de ese templo, ubicado en las calles Calicuchima y José Mascote, en el sur de la ciudad. Conozca: Disturbios en Francia: ¿por qué Estados Unidos los convirtió en un argumento para sus elecciones? De acuerdo con las imágenes de la transmisión, el sacerdote se encontraba frente al altar mayor cuando la estructura, instalada en la pared detrás de él, se desprendió y cayó sobre su cuerpo. Los feligreses reaccionaron de inmediato e intentaron auxiliarlo. En medio de la confusión, una mujer pidió ayuda a gritos: “¡Padre, padre... llamen a una ambulancia!”.

¿Quién era el sacerdote que murió?

Patricio Alfredo Sánchez Molinari era miembro de la Congregación del Santísimo Redentor, también conocida como los redentoristas, y estaba al frente de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Tras conocerse la noticia, la Arquidiócesis de Guayaquil publicó un comunicado en el que lamentó su muerte y expresó su solidaridad con la familia redentorista, sus familiares y amigos. En el mensaje, la institución religiosa señaló que el sacerdote “ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”. La parroquia en la que ocurrió la tragedia está vinculada a la Congregación del Santísimo Redentor, cuya historia se remonta a la labor de san Alfonso María de Ligorio, quien la fundó en 1732.

El momento quedó registrado durante la transmisión

Uno de los aspectos que ha llamado la atención sobre el caso es que el accidente ocurrió mientras la misa se transmitía en vivo por internet. La grabación permite observar el momento en que la cruz, que tenía una figura de Jesucristo crucificado, se desprende de la pared y cae sobre el religioso. Antes del accidente, Sánchez Molinari había pronunciado una reflexión sobre la muerte y las prioridades de la vida. “Un día todos los que estamos aquí también vamos a morir”, expresó durante la celebración.

Por ahora, no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente. La información conocida se concentra en la confirmación del fallecimiento y en los mensajes de condolencia emitidos por la Iglesia católica en Guayaquil.

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