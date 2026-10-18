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“No son escudos”: Directora del ICBF denuncia que llevaron niños a las protestas frente al Museo Nacional

La funcionaria citó el Código de la Infancia y la Adolescencia y anunció acciones de protección dentro de las competencias del ICBF.

  • Carolina Restrepo, directora del ICBF, denunció el presunto uso de menores durante las manifestaciones del sábado 17 de octubre frente al Museo Nacional, en Bogotá. FOTO: CORTESÍA
    Carolina Restrepo, directora del ICBF, denunció el presunto uso de menores durante las manifestaciones del sábado 17 de octubre frente al Museo Nacional, en Bogotá. FOTO: CORTESÍA
hace 2 horas
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La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, cuestionó la presencia y el presunto uso de menores de edad durante las manifestaciones del sábado 17 de octubre frente al Museo Nacional, en Bogotá.

La funcionaria advirtió que el Estado debe intervenir cuando los derechos de niños y adolescentes estén amenazados y aseguró que la entidad actuará en coordinación con las autoridades correspondientes.

Los niños no son escudos, no son instrumentos de protesta, no son herramientas para desafiar a las autoridades ni para despertar simpatías. Son niños y punto”, afirmó Restrepo en una publicación en su cuenta de X, en la que denunció que, según su versión, durante la jornada los manifestantes utilizaron a menores para protegerse.

Las declaraciones se produjeron en medio de las manifestaciones realizadas frente al Museo Nacional por la controversia alrededor de la decisión del Gobierno de retirar de exhibición algunas obras, entre ellas las relacionadas con Carlos Pizarro.

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En su pronunciamiento, la directora del ICBF sostuvo que una cosa es ejercer el derecho a la protesta y otra, distinta, involucrar a niños y adolescentes para evitar las consecuencias de los actos de quienes participan en las movilizaciones.

“Durante toda la noche estuvieron utilizando a los niños. ¿Toda la noche, y para qué? Para protegerse ellos, para esconderse detrás de la niñez y después pretender justificarlo todo con el discurso de la protesta, de la censura o de lo que se les ocurra”, escribió.

Restrepo también comparó lo que describió como el uso de menores durante las manifestaciones con las denuncias históricas sobre la utilización de niños como escudos en el conflicto armado. A su juicio, estas prácticas no pueden trasladarse a los escenarios de protesta en las ciudades.

“Una cosa es protestar, reclamar, levantar la voz, ejercer los derechos y otra, muy distinta, es esconderse detrás de un niño para no asumir las consecuencias de los propios actos”, señaló.

La funcionaria calificó esa conducta como cobardía y reiteró que la protección de la niñez debe estar por encima de cualquier otra consideración. Sin embargo, sus publicaciones no detallan cuántos menores habrían estado involucrados ni precisan las circunstancias particulares en las que, según su denuncia, fueron utilizados durante la jornada.

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ICBF advierte que actuará para proteger a los menores

En otro mensaje, Restrepo recordó que el Estado tiene la obligación de actuar cuando los derechos de niños y adolescentes estén amenazados o vulnerados.

“El Estado tiene la obligación inexcusable de actuar cuando los derechos de la niñez y la adolescencia estén amenazados o vulnerados, y vamos a actuar”, afirmó.

La directora citó los artículos 8, 9 y 11 del Código de la Infancia y la Adolescencia como fundamento de la actuación institucional. Estas disposiciones hacen referencia, respectivamente, al interés superior de los niños, niñas y adolescentes; la prevalencia de sus derechos, y la exigibilidad de estos y la responsabilidad del Estado en su garantía.

Desde el ICBF, agregó, ejercerán las competencias de la entidad en coordinación con las autoridades correspondientes para garantizar la protección de los menores.

“Con la niñez y la adolescencia no se juega, sus derechos están por encima de todo”, sostuvo.

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Restrepo respondió a las críticas por sus declaraciones

Las publicaciones de la directora también generaron cuestionamientos por el tono con el que se refirió a los participantes de las manifestaciones. Ante las críticas, Restrepo defendió su manera de expresarse y cuestionó lo que consideró un trato desigual hacia las mujeres que hablan con firmeza.

“Si un hombre habla con firmeza, tiene carácter. Si una mujer lo hace, necesita un psiquiatra. Qué maravilla de feminismo. El de pancarta y pañoleta, que exige respeto para las mujeres, pero no soporta a una mujer que no se deja intimidar”, escribió.

En otra publicación, la funcionaria afirmó que estaba dispuesta a enfrentar a quienes cuestionaran su posición cuando se tratara de la defensa de los menores de edad.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué denunció la directora del ICBF sobre las protestas frente al Museo Nacional?
Carolina Restrepo afirmó que, durante las manifestaciones del sábado 17 de octubre, algunos participantes habrían utilizado a menores de edad para protegerse. La denuncia corresponde a su versión de los hechos.
¿Qué dijo Carolina Restrepo sobre los niños en las manifestaciones?
La directora sostuvo que los menores no deben ser utilizados como escudos ni como instrumentos de protesta y afirmó que sus derechos deben prevalecer sobre cualquier otro interés.
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