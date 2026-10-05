¿Mensaje entre líneas? El video de Valentina Ferrer que reavivó la conversación sobre su separación de J Balvin

La modelo argentina Valentina Ferrer volvió a ser tendencia en redes sociales. Este fin de semana publicó en TikTok un video en el que muestra su atuendo del día y le dedica una canción a sus seguidores con un breve mensaje: “se las dedico”. Lo que más llamó la atención no fue la ropa, sino el tema que eligió. Se trata de Día de enero, de la cantante barranquillera Shakira, una canción que habla de superar un momento difícil y de cómo el tiempo ayuda a sanar. Para muchos usuarios, la elección fue una referencia a su reciente separación de J Balvin. Sin embargo, Ferrer no explicó por qué escogió esa canción ni mencionó al artista en la publicación.

Una separación que se anunció en redes

El pasado 16 de septiembre, Valentina Ferrer confirmó en sus historias de Instagram que había terminado su relación con J Balvin, con quien estuvo cerca de diez años y tiene un hijo, Río. En su mensaje explicó que, después de compartir tantos años y momentos importantes, ambos decidieron tomar caminos separados, y aseguró que fue una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor por su familia. Antes de ese anuncio, en redes ya circulaban rumores. Los usuarios habían notado que la modelo compartía canciones de desamor y que el cantante no aparecía en sus publicaciones recientes. Tres días después, el 19 de septiembre, J Balvin rompió el silencio con un mensaje público por el cumpleaños de Ferrer. En él celebró a la mujer que es y le agradeció por darle a su hijo.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha revelado las razones de la ruptura, y ambos han mantenido un tono respetuoso en público. Mientras tanto, cada canción y post que comparte Valentina Ferrer parece contar una parte de la historia que ella todavía no ha querido poner en palabras, y sus seguidores siguen atentos a cada nueva publicación.

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