¿Mensaje entre líneas? El video de Valentina Ferrer que reavivó la conversación sobre su separación de J Balvin

La modelo argentina Valentina Ferrer volvió a ser tendencia en redes sociales. Este fin de semana publicó en TikTok un video en el que muestra su atuendo del día y le dedica una canción a sus seguidores con un breve mensaje: “se las dedico”. Lo que más llamó la atención no fue la ropa, sino el tema que eligió.
Se trata de Día de enero, de la cantante barranquillera Shakira, una canción que habla de superar un momento difícil y de cómo el tiempo ayuda a sanar. Para muchos usuarios, la elección fue una referencia a su reciente separación de J Balvin. Sin embargo, Ferrer no explicó por qué escogió esa canción ni mencionó al artista en la publicación.