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¿Mensaje entre líneas? El video de Valentina Ferrer que reavivó la conversación sobre su separación de J Balvin

Tres semanas después de anunciar el fin de su relación con el cantante paisa, la modelo argentina compartió en TikTok un video con una canción que no pasó desapercibida.

  • Después de casi 10 años de relación, el cantante J Balvin y la modelo Valentina Ferrer anunciaron su separación. FOTO GETTY
    Después de casi 10 años de relación, el cantante J Balvin y la modelo Valentina Ferrer anunciaron su separación. FOTO GETTY
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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La modelo argentina Valentina Ferrer volvió a ser tendencia en redes sociales. Este fin de semana publicó en TikTok un video en el que muestra su atuendo del día y le dedica una canción a sus seguidores con un breve mensaje: “se las dedico”. Lo que más llamó la atención no fue la ropa, sino el tema que eligió.

Se trata de Día de enero, de la cantante barranquillera Shakira, una canción que habla de superar un momento difícil y de cómo el tiempo ayuda a sanar. Para muchos usuarios, la elección fue una referencia a su reciente separación de J Balvin. Sin embargo, Ferrer no explicó por qué escogió esa canción ni mencionó al artista en la publicación.

Lea más: ¿Quién es Valentina Ferrer? La Miss Argentina 2014, expareja de J Balvin y madre de su hijo

@valentinaferrer Todas necesitamos esa/esas amigas q te dice tu puedes ❤️🫶🙌🏻 #ootd #mood #momlife ♬ Día de Enero - Shakira

Una separación que se anunció en redes

El pasado 16 de septiembre, Valentina Ferrer confirmó en sus historias de Instagram que había terminado su relación con J Balvin, con quien estuvo cerca de diez años y tiene un hijo, Río. En su mensaje explicó que, después de compartir tantos años y momentos importantes, ambos decidieron tomar caminos separados, y aseguró que fue una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor por su familia.

Antes de ese anuncio, en redes ya circulaban rumores. Los usuarios habían notado que la modelo compartía canciones de desamor y que el cantante no aparecía en sus publicaciones recientes.

Entérese: Habló la mujer que dijo tener una relación con J Balvin: “Si a él no le importa su familia, menos a mí”

Tres días después, el 19 de septiembre, J Balvin rompió el silencio con un mensaje público por el cumpleaños de Ferrer. En él celebró a la mujer que es y le agradeció por darle a su hijo.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha revelado las razones de la ruptura, y ambos han mantenido un tono respetuoso en público. Mientras tanto, cada canción y post que comparte Valentina Ferrer parece contar una parte de la historia que ella todavía no ha querido poner en palabras, y sus seguidores siguen atentos a cada nueva publicación.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué significa la canción “Día de enero” de Shakira que publicó Valentina Ferrer?
“Día de enero” es una canción romántica de Shakira sobre acompañar a alguien durante dificultades y sanar heridas. Ferrer la usó en un video de TikTok, pero no explicó si la elección estaba relacionada con su separación de J Balvin.
¿Cuándo se separaron Valentina Ferrer y J Balvin?
La separación se confirmó el 16 de septiembre de 2026, con un mensaje de Valentina Ferrer en sus historias de Instagram.
¿Valentina Ferrer y J Balvin tienen hijos?
Sí, tienen un hijo llamado Río.
¿Dónde publicó Valentina Ferrer el video con “Día de enero”?
Valentina Ferrer publicó el video en TikTok. En la publicación aparece mostrando su atuendo del día y utiliza “Día de enero”, de Shakira, acompañada de un breve mensaje para sus seguidores.
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