El colombiano Santiago Buitrago llegó segundo en la etapa 14 de la Vuelta a España y sigue líder de la montaña

El ciclista colombiano Santiago Buitrago se ubicó segundo este sábado en la etapa 14 de la Vuelta a España, luego de un trayecto de 154,3 kilómetros entre Jaén y el final en alto en la Sierra de la Pandera, cuyo ascenso final de 11,8 km al 7,5 % de desnivel rompió las piernas de los corredores. El alemán Marco Brenner se impuso al superar por un estrecho margen al escarabajo, quien sigue afianzándose como líder de la clasificación de la montaña. Por su parte, Enric Mas (Movistar) conservó la camiseta roja que lo identifica como el líder de la competencia.

La decimoquinta etapa de la Vuelta a España 2026 se disputará este domingo 6 de septiembre entre Palma del Río y Córdoba, sobre un recorrido de 189,7 kilómetros que combina terreno rompepiernas y un desnivel positivo acumulado de más de 3.500 metros. Catalogada como una jornada de media montaña, la fracción atravesará las estribaciones de Sierra Morena con tres ascensos puntuables de tercera categoría: el Puerto de la Forestal, el Alto de Villaviciosa y el Puerto de Artafi, este último coronado a poco más de 36 kilómetros de la meta.