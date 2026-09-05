El colombiano Santiago Buitrago llegó segundo en la etapa 14 de la Vuelta a España y sigue líder de la montaña

El ciclista colombiano Santiago Buitrago se ubicó segundo este sábado en la etapa 14 de la Vuelta a España, luego de un trayecto de 154,3 kilómetros entre Jaén y el final en alto en la Sierra de la Pandera, cuyo ascenso final de 11,8 km al 7,5 % de desnivel rompió las piernas de los corredores. El alemán Marco Brenner se impuso al superar por un estrecho margen al escarabajo, quien sigue afianzándose como líder de la clasificación de la montaña.
Por su parte, Enric Mas (Movistar) conservó la camiseta roja que lo identifica como el líder de la competencia.