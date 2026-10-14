Lo nuevo de WhatsApp: se podrán programar mensajes y hacer videollamadas sin necesidad de cuenta

Dos funciones que WhatsApp lleva meses probando en versiones beta están a punto de llegar a todos los usuarios: la posibilidad de programar mensajes con antelación y la de incluir en videollamadas a personas que no tienen cuenta en la aplicación.
La programación de mensajes es una de las funciones más pedidas en WhatsApp desde hace años. Telegram la tiene desde 2019; otras plataformas de productividad la ofrecen desde hace más tiempo. Ahora, según el medio especializado WABetaInfo, WhatsApp la está probando en la versión beta 2.26.40.7 para Android.