x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¡Súper saiyajin! El pesista colombiano Yeison López elevó su nivel y rompió tres récords mundiales

El colombiano es la gran sensación del Panamericano de pesas en Panamá, donde dominó, con récords mundiales, la división de los 88 kilogramos.

  • Yeison López, uno de los mejores halteros del mundo. FOTO INSTAGRAM LÓPEZ
    Yeison López, uno de los mejores halteros del mundo. FOTO INSTAGRAM LÓPEZ
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 40 minutos
bookmark

A sus 26 años de edad, el colombiano Yeison López parece no tener techo en el levantamiento de pesas.

El deportista que en 2024 conquistó medalla de plata en la división de los 89 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París, no para de impresionar con su poderío en la disciplina de los hierros. Esta vez no solo triunfó con tres oros en la prueba de los 88 kg durante el Campeonato Panamericano que se celebra en Panamá, también estableció tres récords mundiales.

En la halterofilia, López ha mostrado una evolución notable en fuerza y rendimiento, levantando cada vez más peso y rompiendo marcas. Esa capacidad de “subir de nivel” recuerda a Goku, el personaje de la serie Dragon Ball quien se hace más fuerte en cada batalla hasta convertirse en un súper saiyajin (máximo poder). Por tal motivo el nacido en Istmina, Chocó, lleva el apodo de ese anime.

El pasado miércoles, en Panamá, Yeison vivió una jornada inolvidable. En el arranque alzó 181 kilos, batiendo la marca mundial que estaba en su poder (177) desde el Mundial de Noruega-2025. Es más, en su segunda salida en esta prueba ya había dejado atrás su anterior logro con 178.

En dicha modalidad, López superó al nicaragüense Norvin Washington (160 kg) y al estadounidense Hulton Boles (159).

Luego, en envión, Yeison levantó 216 kg, superando el récord que tenía el norcoreano Ro Kwang Ryol (215) desde la cita de Noruega.

Le puede interesar: ¿Quiénes han sido los colombianos medallistas en levantamiento de pesas en la historia de los Juegos Olímpicos?

Con la suma de esos resultados, el colombiano llegó a 397 kilos en el total, mejorando el registro mundial que también lo poseía él en 387.

“Jeison es uno de los mejores del planeta. Acaba de romper el récord panamericano y del mundo. Este es un lujo que muy pocos se pueden dar. Disciplina y mucho valor”. Ese fue uno de los muchos mensajes que le escribieron a López y que compartió en sus historias de Instagram tras su nueva hazaña.

“Pongámonos de pie y démosle un aplauso, o mejor tres, a nuestro triple récord del mundo en levantamiento de pesas”, destacó por su parte el Ministerio de Deportes de Colombia, entidad a la que el haltero le expresó antes del certamen continental que su gran sueño es ser campeón olímpico en Los Ángeles-2028.

El esposo de la también pesista Hellen Escobar, con quien tiene dos hijas, evidencia de esta manera su gran nivel con miras al Campeonato Mundial que se realizará en Ningbo, China, del 27 de octubre al 8 de noviembre.

“Estoy muy contento por esta actuación, por los logros obtenidos. Es toda una hazaña, me pone muy feliz mejorar mis marcas. Esto dice mucho del trabajo que hemos venido haciendo con el entrenador Luis Carlos Arrieta, y estoy muy agradecido con las personas que han aportado desde su área para que esto sea una realidad. Ahora sigo trajando para ese sueño que son los Ángeles-2028”, le dijo López a Indervalle.

Más podios para Colombia

Además de López, Colombia también ha sobresalido en el Panamericano de pesas con otros deportistas.

Francisco Mosquera, en 65 kg, es otra de las figuras al ganar los tres oros en arranque, envión y total, estableciendo en el acumulado récord panamericano 320 kg.

Por su parte, Tatiana Mosquera, en 63 kg, conquistó presea de oro en arranque (108 kg); a su vez, Yenny Sinisterra (63 kg) logró plata en envión (130 kg) y bronce en arranque (104 kg); Jhon Jairo Serna (60 kg) subió dos veces al podio al ganar oro en envión (151 kg) y bronce en total (269).

Entre tanto, Rohelys Galvis (53 kg) fue segunda en arranque con 87 kilos; y Luis Javier Mosquera consiguió tres doradas en los 71 kg con un total de 315 kg.

Siga leyendo: Así fue la batalla de Yeison López para lograr récord mundial y oro para Colombia en Panamericano de Pesas

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos