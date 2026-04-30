¡Súper saiyajin! El pesista colombiano Yeison López elevó su nivel y rompió tres récords mundiales

A sus 26 años de edad, el colombiano Yeison López parece no tener techo en el levantamiento de pesas.

El deportista que en 2024 conquistó medalla de plata en la división de los 89 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París, no para de impresionar con su poderío en la disciplina de los hierros. Esta vez no solo triunfó con tres oros en la prueba de los 88 kg durante el Campeonato Panamericano que se celebra en Panamá, también estableció tres récords mundiales.

En la halterofilia, López ha mostrado una evolución notable en fuerza y rendimiento, levantando cada vez más peso y rompiendo marcas. Esa capacidad de “subir de nivel” recuerda a Goku, el personaje de la serie Dragon Ball quien se hace más fuerte en cada batalla hasta convertirse en un súper saiyajin (máximo poder). Por tal motivo el nacido en Istmina, Chocó, lleva el apodo de ese anime.

El pasado miércoles, en Panamá, Yeison vivió una jornada inolvidable. En el arranque alzó 181 kilos, batiendo la marca mundial que estaba en su poder (177) desde el Mundial de Noruega-2025. Es más, en su segunda salida en esta prueba ya había dejado atrás su anterior logro con 178.

En dicha modalidad, López superó al nicaragüense Norvin Washington (160 kg) y al estadounidense Hulton Boles (159).

Luego, en envión, Yeison levantó 216 kg, superando el récord que tenía el norcoreano Ro Kwang Ryol (215) desde la cita de Noruega.

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Con la suma de esos resultados, el colombiano llegó a 397 kilos en el total, mejorando el registro mundial que también lo poseía él en 387.

“Jeison es uno de los mejores del planeta. Acaba de romper el récord panamericano y del mundo. Este es un lujo que muy pocos se pueden dar. Disciplina y mucho valor”. Ese fue uno de los muchos mensajes que le escribieron a López y que compartió en sus historias de Instagram tras su nueva hazaña.