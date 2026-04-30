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Juan, el mexicano que conquista el reto extremo de MrBeast en un supermercado

Un padre de familia mexicano se ha convertido en protagonista del nuevo desafío de MrBeast, donde el último en salir de un supermercado podría ganar 250.000 dólares y ha generado furor mundial.

  • Juan García, participante mexicano del reto extremo de MrBeast, se ha convertido en uno de los favoritos del público dentro del experimento grabado en un supermercado en Carolina del Norte. FOTO: Redes sociales.
    Juan García, participante mexicano del reto extremo de MrBeast, se ha convertido en uno de los favoritos del público dentro del experimento grabado en un supermercado en Carolina del Norte. FOTO: Redes sociales.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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Un latino estaría cumpliendo uno de los sueños más universales de la infancia: quedarse encerrado en un supermercado con comida ilimitada pero con una diferencia significativa, pues está en juego la posibilidad de ganar una fortuna.

Eso es exactamente lo que ha logrado el mexicano Juan García, un padre de familia que se ha convertido en protagonista inesperado del nuevo y viral reto del creador de contenido MrBeast.

El desafío fue ideado por MrBeast, quien compró un supermercado completo en Carolina del Norte y lo convirtió en un escenario de supervivencia. La regla era simple: el último en abandonar la tienda ganaba 250.000 dólares. Dentro del establecimiento, decenas de participantes debían resistir el mayor tiempo posible, con acceso a alimentos, productos y la posibilidad de improvisar estrategias para sobrevivir dentro del local.

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Pero lo que parecía un experimento más del famoso youtuber tomó un giro inesperado con la aparición de Juan García, un hombre de 56 años originario del estado de Hidalgo, México, quien ingresó al reto junto a su hijo Ángel.

Durante los primeros días, ambos se mantuvieron como equipo, lo que les permitió adaptarse mejor al entorno y sobrevivir a las dinámicas internas del juego.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando otro participante lanzó sus utensilios fuera del área de convivencia. Juan reaccionó con calma y solo dijo: “No hagas eso, amigo”. La escena, aparentemente simple, se volvió viral y terminó consolidando su imagen como uno de los favoritos del público.

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Con el paso de los días, el reto evolucionó aún más. MrBeast modificó las reglas y propuso a los cuatro finalistas restantes un nuevo objetivo: consumir todo el inventario del supermercado a cambio de un premio de 1 millón de dólares, lo que podría extender el encierro durante meses.

En redes sociales, la historia de Juan ha generado una ola de apoyo masivo. Miles de usuarios lo ven como un símbolo de esfuerzo y perseverancia, especialmente dentro de la comunidad latina, que ha convertido su participación en tendencia global.

El experimento, que ya supera los 100 millones de reproducciones, continúa en desarrollo y mantiene en expectativa a millones de espectadores en todo el mundo.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto dinero puede ganar el participante?
Inicialmente 250.000 dólares, pero el premio puede subir a 1 millón si cumplen el nuevo reto.
¿Dónde ocurre el desafío?
En un supermercado en Carolina del Norte, Estados Unidos.
¿Por qué es tan popular este reto?
Por su formato extremo, la duración y la conexión emocional con los participantes.
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