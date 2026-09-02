“Yo soy más negro”: la inaudita pelea entre dos congresistas por la presidencia de la Comisión Afro

“Yo soy un negro más negro que tú”, le dice Gutiérrez, representante por el Atlántico de Cambio Radical, a Benavides, que llegó por las curules afro. El choque se dio después de que el primero fuera elegido como presidente de la Comisión Afro en el Congreso. Esta es bicameral, es decir, la integran senadores y representantes a la Cámara.

Este 1 de septiembre se presentó una pelea entre dos congresistas, Óscar Benavides y Estefanel Gutiérrez. Benavides llegó al Legislativo por la curul de comunidades afrodescendientes y ha sido cercano al petrismo, mientras que Gutiérrez llegó por Cambio Radical, apalancado por la casa Char de Barranquilla.

Según dijo Benavides a EL COLOMBIANO, existiría un acuerdo para repartirse la presidencia de esa Comisión durante estos cuatro años. El primero sería para Gutiérrez, luego vendría Benavides, después un representante de las curules de paz y, por último, los liberales.

Sin embargo, dijo Benavides, el senador Enrique Gómez “llegó a imponer quién debía ocupar la representación del pueblo negro en la Comisión. No puedo permitir que una persona que no conoce nuestras causas y luchas imponga a personas que no van a representar a nuestro pueblo afrodescendiente”.

Por su parte, Gutiérrez dijo, con respecto a si estaba en contra de que Benavides ocupe la presidencia de esa Comisión durante el segundo año, que “esa no es una decisión de Estefanel Gutiérrez, la Comisión está compuesta por aproximadamente 49 miembros”.

A su vez, dijo que no habría tal acuerdo del que habló Benavides. “La Comisión ha llegado a un acuerdo. Hoy querían elegir el primer año. Frente al segundo año, quieren ver cómo se desarrolla el ejercicio político”.

Luego, hizo referencia a que Benavides y su grupo político se quedan en el discurso, pero sin resultados concretos para las comunidades.

“Óscar (Benavides) y otros actores se han querido robar unas causas sociales, un discurso de las comunidades negras (...) que al final no se traduce en nada para las comunidades. No resultados, no obras, y la gente lo que quiere hoy es eso. Yo, como presidente de la Comisión, invito a los propios colegas del Pacto Histórico a trabajar”.

Con respecto a por qué le dijo a Benavides la frase viral de “yo soy más negro”, aseguró que “fueron afirmaciones que se dieron en el momento, cuando unos decían que eran más negros que otros. Y al final todos somos negros. ¿Cómo les dices a los negros del Pacífico, de las curules de paz que votaron por mí, que yo no soy negro?”