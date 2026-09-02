“Yo soy más negro”: la inaudita pelea entre dos congresistas por la presidencia de la Comisión Afro

Este 1 de septiembre se presentó una pelea entre dos congresistas, Óscar Benavides y Estefanel Gutiérrez. Benavides llegó al Legislativo por la curul de comunidades afrodescendientes y ha sido cercano al petrismo, mientras que Gutiérrez llegó por Cambio Radical, apalancado por la casa Char de Barranquilla.
“Yo soy un negro más negro que tú”, le dice Gutiérrez, representante por el Atlántico de Cambio Radical, a Benavides, que llegó por las curules afro. El choque se dio después de que el primero fuera elegido como presidente de la Comisión Afro en el Congreso. Esta es bicameral, es decir, la integran senadores y representantes a la Cámara.
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