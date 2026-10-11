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Zelenski responde a Trump tras querer nuevo presidente para Ucrania: “Corresponde a nuestro pueblo elegir su dirigente”

Trump dijo que el mandatario ruso Vladimir Putin estaba más interesado en poner fin a la guerra.

  • El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Getty
    El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Getty
Agencia AFP
hace 27 minutos
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el domingo en entrevista con el canal ABC que son los ucranianos quienes deben elegir a su dirigente, un día después de que su par estadounidense, Donald Trump, reclamara un cambio de líder en el país.

“Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente”, afirmó, y reiteró su llamado a un alto el fuego con Rusia de “60 días”, lo que permitiría, según él, organizar elecciones.

Más tarde, Trump dijo que su homólogo ruso Vladimir Putin estaba interesado en poner fin a la guerra.

En contexto: Trump y Zelenski trazan ruta de paz pero sin un alto al fuego

“A Rusia le gustaría llegar a un acuerdo... pero, por la razón que sea, Zelenski no quiere llegar a un acuerdo”, dijo Trump a periodistas.

El presidente Putin “quisiera ver un acuerdo, firmemente”, dijo el republicano al responder sobre una conversación telefónica con el líder ruso el viernes.

Trump dijo a reporteros que Zelenski no había seguido sus instrucciones sobre no atacar a las refinerías rusas y que los ataques de Ucrania a esas instalaciones podrían agravar el riesgo de escasez de combustibles.

El presidente estadounidense anunció el viernes que acordó con Putin permitir que Moscú vuelva a colocar grandes volúmenes de diésel en los mercados internacionales.

Rusia “recibió el mensaje de que podía seguir atacando”, escribió Zelenski en Facebook. El líder ucraniano calificó el alivio sobre el diésel de Moscú como una “decisión débil”.

Apoyo de la UE

Kiev y sus aliados europeos advirtieron que reducir la presión sobre Moscú ayudaría a financiar la guerra del Kremlin.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que levantar las sanciones al diésel ruso solo contribuirá a financiar la guerra del Kremlin en Ucrania. “Este no es el momento de aliviar la presión sobre Rusia, y Europa no lo hará”, señaló en redes sociales.

De su lado, el primer ministro británico, Andy Burnham, dijo el sábado a Zelenski que tenía su “solidaridad absoluta”.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, no tardó en asegurar que Zelenski “cuenta con el apoyo del pueblo ucraniano”.

“Las declaraciones desde el extranjero solo confirman que está haciendo bien su trabajo. Merece apoyo”, escribió en X.

Mortífero bombardeo en Ucrania

Moscú ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra Ucrania, lo que ha disparado el número de víctimas civiles, mientras los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para poner fin a más de cuatro años y medio de guerra siguen estancados.

La madrugada del sábado, un ataque con bombas rusas contra la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, dejó 20 muertos, entre ellos tres niños, según los servicios estatales de emergencia.

“Hoy Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel lanzando cinco bombas contra edificios residenciales en Zaporiyia”, escribió Zelenski en X.

Irina, de 69 años, residente en uno de los edificios impactados, tuvo apenas tiempo de refugiarse en el baño tras recibir la alerta de bombardeo.

Según relató, dos de sus vecinos murieron. “Tenían 75 años. La explosión los arrojó a la calle. Ni siquiera llegaron al hospital”, dijo a la AFP.

En la región central de Dnipropetrovsk, un ataque ruso con drones mató a un niño de 11 años, informó el gobernador regional.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que había atacado un “centro de datos” utilizado por el ejército ucraniano.

“Conversaciones constructivas”

El anuncio del acuerdo sobre el diésel coincidió el viernes con una reunión en Miami entre funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos, en un nuevo intento diplomático por poner fin a la guerra.

La delegación ucraniana emprendió el regreso a su país el sábado, informó un asesor de Zelenski.

Desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha intentado mediar para acabar con el conflicto en Ucrania.

Tras la reunión en Miami, el enviado estadounidense Steve Witkoff escribió en X que “conversaciones constructivas” exploraron “posibles vías para reducir la escalada y poner fin a la guerra con Rusia antes del invierno” boreal, además de impulsar una paz “duradera y estable”.

Según Witkoff, en la reunión participaron representantes de Reino Unido, Francia y Alemania, junto con la Comisión Europea, Ucrania y la OTAN.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el presidente Zelenski solicitó un alto el fuego de 60 días con Rusia?
Zelenski propuso una tregua de dos meses para permitir la organización y realización de elecciones presidenciales en Ucrania, respondiendo así a las exigencias de cambio de liderazgo planteadas por el presidente Donald Trump.
¿Qué argumentos usó Donald Trump para señalar que Ucrania dificulta un acuerdo de paz?
Trump afirmó que Vladímir Putin tiene interés real en firmar un acuerdo de paz, pero que Zelenski se ha negado a negociar y ha desobedecido las indicaciones de Washington al continuar atacando refinerías rusas, lo que en su opinión arriesga el suministro mundial de combustibles.
¿En qué consiste la medida del gobierno de Trump respecto a las exportaciones de diésel ruso?
La administración estadounidense acordó con el gobierno de Putin levantar restricciones para permitir que Rusia vuelva a comercializar grandes volúmenes de diésel en los mercados internacionales.
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