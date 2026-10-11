Zelenski responde a Trump tras querer nuevo presidente para Ucrania: “Corresponde a nuestro pueblo elegir su dirigente”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el domingo en entrevista con el canal ABC que son los ucranianos quienes deben elegir a su dirigente, un día después de que su par estadounidense, Donald Trump, reclamara un cambio de líder en el país.

“Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente”, afirmó, y reiteró su llamado a un alto el fuego con Rusia de “60 días”, lo que permitiría, según él, organizar elecciones.

Más tarde, Trump dijo que su homólogo ruso Vladimir Putin estaba interesado en poner fin a la guerra.

En contexto: Trump y Zelenski trazan ruta de paz pero sin un alto al fuego

“A Rusia le gustaría llegar a un acuerdo... pero, por la razón que sea, Zelenski no quiere llegar a un acuerdo”, dijo Trump a periodistas.

El presidente Putin “quisiera ver un acuerdo, firmemente”, dijo el republicano al responder sobre una conversación telefónica con el líder ruso el viernes.

Trump dijo a reporteros que Zelenski no había seguido sus instrucciones sobre no atacar a las refinerías rusas y que los ataques de Ucrania a esas instalaciones podrían agravar el riesgo de escasez de combustibles.

El presidente estadounidense anunció el viernes que acordó con Putin permitir que Moscú vuelva a colocar grandes volúmenes de diésel en los mercados internacionales.

Rusia “recibió el mensaje de que podía seguir atacando”, escribió Zelenski en Facebook. El líder ucraniano calificó el alivio sobre el diésel de Moscú como una “decisión débil”.